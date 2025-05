12 points go to...? In diesen fünf Locations in Südbaden wird der ESC live übertragen

Wer gewinnt den ESC 2025 und holt die Trophäe - ein gläsernes Mikrofon - ins eigene Land? Samstag ist Finaltag. Ob in Freiburg oder im Dreiländereck: Hier können ESC-Fans im Rudel die große Show anschauen.

Der Countdown läuft! Am Dienstag und Donnerstag fanden bereits die beiden Halbfinals des größten Musikwettbewerbs der Welt statt. Der Eurovision Song Contest wird am Samstag ab 20:15 Uhr live in der ARD übertragen . Für alle, die das große Musik-Spektakel am Samstagabend gemeinsam mit Freunden und Familie anschauen möchten, gibt es hier eine Übersicht der Public Viewings und ESC-Partys in Südbaden.

Ab 23 Uhr steigt im Jazzhaus Freiburg eine ESC-Party, speziell für alle ESC-Fans und Partyfreunde! Zu Hören gibt es die größten ESC-Hits aller Zeiten. Die Punktevergabe des Eurovision Song Contests und die finalen Ergebnisse können live verfolgt werden. Ein Stehplatz kostet an der Abendkasse neun Euro.

Gemeinsam mitfiebern und feiern: Das ist das Motto des Public Viewings auf dem Meeranerplatz in Lörrach. Ab 21 Uhr wird das Finale übertragen. Getränke- und Imbisstände sorgen vor Ort für das leibliche Wohl. Der Eintritt ist frei.

Weil am Rhein (Kreis Lörrach) hat ein ESC-Festival auf die Beine gestellt, mit Public Viewing. Der Eintritt ist kostenlos. Ab 20 Uhr im Kulturzentrum Kesselhaus.

Nur wenige Kilometer von Basel entfernt findet im Scala-Kino in Schopfheim (Kreis Lörrach) ebenfalls ein Public Viewing statt - ab 19:30 Uhr live und kostenlos auf der Kinoleinwand.

Das Kommunale Kino in Kandern (Kreis Lörrach) holt sich die ESC- Stimmung ins eigene Kino: Ab 20 Uhr überträgt das Kino das Finale. Der Eintritt ist gratis und die Bar hat geöffnet.