Kulleraugen, orangefarbene Mähne, Gesicht in Herzform: Das offizielle Maskottchen für den ESC in Basel steht fest. Eine Studentin hat "Lumo" zum Leben erweckt.

Die "Lumo"-Schöpferin kann ihr Glück kaum fassen. Lynn Brunner studiert Visuelle Kommunikation an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel (FHNW) - und hat das Maskottchen für den Eurovision Song Contest 2025 entworfen. Mehr als 1.000 Studierende hatten die Möglichkeit, ihre Ideen für ein ESC-Maskottchen einzureichen. Am meisten konnte die Jury "Lumo" überzeugen. Die 20-Jährige hat sich damit gegen 35 andere Entwürfe durchgesetzt.

ESC-Maskottchen soll Freude verkörpern

"Lumo" wurde diese Woche offiziell vorgestellt und soll in den Wochen vor dem ESC in der Öffentlichkeit zu sehen sein. Was sich seine Schöpferin beim Entwerfen des Maskottchens gedacht hat? "Das Herz ist ein wichtiges Symbol des ESC und steht für Verbundenheit, Freude und Leidenschaft", sagt Brunner. Unterstützt werde die Komposition "durch die wilden Haare und Flammen. Es geht darum, für dieses Event und Spektakel zu brennen - daher das brennende Herz."

Der Name des diesjährigen Maskottchens ist abgeleitet vom englischen "luminous" (auf deutsch "leuchtend"). Die Produktion soll laut Francesca Guicciardi zeitnah anlaufen.

Vom zweiten Semester auf die ESC-Bühne

Lynn Brunner studiert erst seit dem vergangenen Herbst. Mit "Lumo" bekommt sie die Möglichkeit, ihr Können einem Millionenpublikum zu präsentieren. "Ich bin überglücklich, das Maskottchen für den ESC 2025 designen zu dürfen. Das gibt meiner Kreativität eine große nationale und internationale Bühne - eine Riesenchance für mich", sagt die Gewinnerin.

Premiere: ESC-Maskottchen-Designwettbewerb

Es ist das erste Mal in der Geschichte des ESC, dass Studierende und Azubis in einem Wettbewerb ihre Entwürfe für ein Maskottchen einreichen durften. "Der ESC steht für Musik und Kreativität. Deshalb wollten wir jungen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Kreativität zu zeigen", sagt Francesca Guicciardi, Co-Leiterin "Public Value ESC 2025".

"Lumo" macht bald Basel unsicher

Ab Mai wird "Lumo" dann in Menschengröße durch die Basler Straßen ziehen, um den ESC-Geist zu verbreiten und die Menschen auf das Event einzustimmen. Welche Musiker Deutschland beim Eurovision Song Contest in Basel am 17. Mai vertreten, entscheidet sich am Samstagabend.

Der Vorentscheid wird in diesem Jahr maßgeblich von Moderator Stefan Raab (58) geprägt - zusammen mit seinem Team und einer Jury hat er eine Vorauswahl an Künstlern getroffen. Am Ende soll allerdings das Publikum allein per Anruf, SMS oder Online-Wahl entscheiden, wer Deutschland beim ESC in Basel vertritt.