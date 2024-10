ESC lässt Hotelpreise explodieren

Schon jetzt sind die Zimmerpreise im Raum Basel in teils schwingelerregende Höhe gestiegen, wie ein Klick in die Hotelbuchungsportale zeigt: Von ein, zwei Ausnahmen abgesehen, kostet eine Nacht umgerechnet rund 500 Euro. Spitzenreiter ist ein Hotel in Basels Nachbarstadt Lörrach mit einem Preis von 9.999 Euro für zwei Personen - inklusive Frühstück. Eine bibeltreue Partei, die Eidgenössisch-Demokratische Union, EDU, will den ESC mit einem Volksentscheid verhindern und die für die Abstimmung nötigen Zweitausend Unterschriften beim Kanton morgen einreichen.