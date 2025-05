Basel im Musikfieber: Was den ESC-Fans am besten gefällt

Der Eurovision Song Contest bringt Tausende Menschen aus aller Welt nach Basel. Ein Spaziergang durch eine Stadt im Ausnahmezustand - mit Begegnungen von Finnland bis Kaiserslautern.

Bestes Frühsommer-Wetter, entspannte und fröhliche Stimmung auf den Straßen und Plätzen: In der Woche des Eurovision Song Contests (ESC) 2025 richten sich die Blicke der Welt auf Basel - und die Stadt macht bislang eine gute Figur. Auf der großen Bühne vor dem Barfüsserplatz in der Innenstadt geben Musiker Gratis-Konzerte. Überall in der Stadt sind Menschen mit Landesflaggen, ESC-Mützen oder ESC-Fan-T-Shirts unterwegs.

Lukasz Pietzarek aus Kaiserslautern zum Beispiel hat sich in eine Deutschland-Fahne gehüllt. 170 Franken hat er nach eigenen Worten für die Karte zur Generalprobe des ESC-Halbfinales ausgegeben, "weil ich seit Jahren ESC-verrückt bin und unbedingt hierher kommen wollte nach Basel". Und die Stadt hat ihn nicht enttäuscht: "Es ist toll, so viele Leute zu sehen aus so verschiedenen Nationen. Man sieht einfach: Die Musik verbindet."

Lukasz und Monika Pietzarek aus Kaiserslautern haben je 170 Franken für ein Generalproben-Ticket bezahlt. SWR Matthias Zeller

An manchen Stellen wird sichtbar, dass es beim ESC nicht nur um Musik und Party geht, sondern dass auch Sicherheit eine große Rolle spielt. Bereiche für Fußgänger sind durch mobile Fahrzeugsperren geschützt. Vor dem sogenannten Eurovision Village in Basels Messehalle eins steht das Publikum Schlange, weil es - wie am Flughafen - durch Türrahmen mit Metalldetektoren laufen muss. In der Messehalle gibt es jeden Tag Live-Konzerte, Public Viewings und andere Aktionen.

Das Wetter in Basel kommt gut an - und die Trinkbrunnen

Das Interesse der Welt am Geschehen in Basel ist riesig. Überall stehen Reporterinnen und Reporter mit Kameras und sammeln Stimmen von Besucherinnen und Besuchern ein. Eine davon ist die 35 Jahre alte Emiisa Knuutinen aus Helsinki in Finnland. "Basel ist die schönste Stadt, in der ich je gewesen bin, und der grünste Ort, den man sich vorstellen kann", sagt sie. Die 23-jährige Lilia Larchenko, ebenfalls aus Helsinki, findet: "Wir brauchen auch solche Trinkbrunnen - die sind toll."

Emiisa Knuutinen (35) und Lilia Larchenko (23) sind aus Helsinki in Finnland zum ESC nach Basel gereist. SWR Matthias Zeller

Auch Hilde Olaussen (35), aus Norwegen ist begeistert von Basel - und vom Wetter am Oberrhein. In Norwegen liege immer noch Schnee. "Deshalb ist es herrlich, mehr als 20 Grad und Sonne zu haben. Und es ist wirklich schön, dass es Straßen gibt, wo man herumlaufen kann und wo die Leute draußen sitzen und alles genießen." Ihr Landsmann Peter Wadstensvik, 26 Jahre alt, stimmt zu: "Es ist so schön, so vibrierend, so bunt, so viele Leute. Die Vielfalt ist toll."

Petter Wadstensvik und Hilde Olaussen und Norwegen genießen vor allem das gute Wetter in Basel. Bei ihnen daheim liegt noch Schnee. SWR Matthias Zeller

Allerdings ist der ESC-Spaß in Basel auch nicht ganz billig. Für manche Touristinnen und Touristen haben es die Schweizer Preise in sich. Zwei Besucher aus Fürth in Bayern haben deshalb ein Hotel im benachbarten Mulhouse im Elsass gebucht: 65 Euro statt 200 Euro in Basel. Und auch günstiger als die Hotels auf deutscher Seite, sagen sie.

Der ESC lockte schon Tausende Menschen nach Basel

Viele Menschen schreckt das aber nicht ab. Die Veranstalter sind bisher zufrieden mit der Resonanz. Im Eurovision Village an der Messe zählten sie bis Dienstag 80.000 Menschen. Insgesamt seien bis zu dem Zeitpunkt 125.000 Menschen wegen des ESC nach Basel gekommen, hieß es vom Kanton Basel-Stadt. Die Veranstalter hatten vor dem Start des ESC mitgeteilt, dass sie bis zu einer halben Million Besucherinnen und Besucher in der Stadt erwarten.