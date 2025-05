Ausgelassene Stimmung hat den "Eurovision Song Contest" in Basel und der Dreiländerregion bis zum Schluss begleitet. Österreich holt den Sieg - Deutschland landet auf Platz 15.

Am Samstagabend lief in Basel das große Finale des ESC. Auf dem Basler "Barfüsserplatz" beim Stadtcasino hatten sich schon am frühen Abend über tausend Fans versammelt, um sich bei Musik und milden Temperaturen auf das Finale von Europas größtem Musikwettbewerb einzustimmen. Am Ende hatte Österreich mit dem Countertenor JJ und seinem Song "Wasted Love" die Nase vorn - vor der israelischen Sängerin Yuval Raphael. Deutschland erreichte mit "Baller" von Abor & Tynna Platz 15. Viele Südbadener kamen zum Mitfeiern am Abend nach Basel. Überschattet wurde das Event erneut von Protesten gegen Israel.

Gäste aus aller Welt sind fröhlich vereint

Britische Fans hatten ihre Flagge, den "Union Jack" über die Schulter geworfen, drei Männer aus Luzern mit Sonnenbrillen und Anzügen in Gold- und Regenbogenfarben gaben dem Schweizer Radio Interviews.

Besonders originell verkleidet hatten sich drei ESC-Fans aus Luzern in Basel. SWR SWR/Matthias Zeller

Frank Petsch aus Gelsenkirchen trug einen Hut in Schwarz-Rot-Gold. Er hatte mit seiner Tochter in der St. Jakobshalle vorher die Generalprobe zur TV-Finalshow besucht.

Die Schweden sind wirklich gut, aber Deutschland war auch sehr gut.

Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizei

Direkt neben den fröhlich feiernden Fans formierte sich um 19 Uhr ein Zug von mehreren hundert propalästinensischen Demonstranten, die gegen Israels Militäroffensive im Gaza-Streifen protestierten.

Rund 500 propalästinensische Demonstranten haben in Basel gegen Israels Militäroffensive im Gaza-Streifen demonstriert. SWR SWR/Matthias Zeller

Anfangs, am Barfüsserplatz, blieb alles friedlich. Erst später, während des Auftritts der israelischen Sängerin Yuval Raphael im ESC-Finale, kam es außerhalb der Halle zu kleineren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei.

In der St. Jakobshalle kam es am Ende des Auftritts der israelischen Sängerin zu einem Zwischenfall: Ein Mann und eine Frau versuchten nach Angaben des Schweizer Fernsehens SRF über die Absperrung auf die Bühne zu gelangen, wurden aber aufgehalten. Eine der beiden Personen warf mit roter Farbe und traf ein Mitglied der Crew, das aber nicht verletzt wurde. Die beiden Aktivisten wurden aus der Halle hinaus begleitet und der Polizei übergeben.

Rund einhundert ESC-Fans verfolgten das Finale im Weiler "Kulturzentrum Kesselhaus". SWR SWR/Matthias Zeller

100 Fans bei Public Viewing in Weil am Rhein

ESC-Fan Andreas Arendt aus Weil am Rhein, der schon bei vielen Großereignissen für das Deutsche Rote Kreuz im Einsatz gewesen ist, lobte die Basler für die perfekte Ausrichtung des weltweit größten Musikwettbewerbs.

Großveranstaltungen können sie.

Beim ESC-Festival in Weil am Rhein bescheinigte der Sprach- und Kulturwissenschaftler Irving Wolther, der wegen seiner Doktorarbeit über den ESC auch "Dr. Eurovision" genannt wird, den Baslern gute Gastgeber gewesen zu sein. Im Weiler "Kulturzentrum Kesselhaus" sahen sich rund einhundert Zuschauer das ESC-Finale an - teils an Tischen im Innenhof, teils in Stuhlreihen im Theatersaal nebenan. Auch hier war die Stimmung entspannt - ohne Gedränge wie in Basel.