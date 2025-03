"Baller" in Basel: Abor & Tynna singen beim ESC für Deutschland

Das Wiener Duo Abor & Tynna hat den deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest in Basel mit "Baller" gewonnen. Auch das offizielle Maskottchen für den ESC steht fest.

Das aus Österreich stammende Geschwisterduo Abor & Tynna tritt für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) in Basel an. Im Finale des deutschen Vorentscheids konnten sich die beiden gebürtigen Wiener Abor & Tynna mit ihrem Song "Baller" knapp vor Sängerin Lyza durchsetzen. Damit nimmt Deutschland zum ersten Mal seit 2007 wieder mit einem deutschsprachigen Lied an dem weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerb teil.

Abor & Tynna - "Baller" | Eurovision Song Contest

Im Finale holte hinter Abor & Tyna und Lyza der in Berlin lebende britische Sänger Moss Kena mit 22,6 Prozent den dritten Platz. Auf Platz vier mit sieben Prozent landete Sängerin Leonara, die aus London stammende Band The Great Leslie mit ihrem Gitarristen Malte Brändlin aus Efringen-Kirchen wurden mit 4,4 Prozent der Stimmen vom Publikum fünfte.

Publikum darf nicht mehr für Feuerschwanz stimmen

In diesem Jahr trug Entertainer Raab nach jahrelanger Abwesenheit wieder die Verantwortung für den deutschen Vorentscheid. Von ursprünglich neun Finalisten wählte die Jury fünf für die abschließende Zuschauerabstimmung aus. Nicht mehr darunter war überraschend die Metal-Band Feuerschwanz im Mittelalter-Look, die vorher als einer der Favoriten galt. Bei der Anzahl der Streams und Abrufe von Youtube-Videos lag Feuerschwanz von allen Finalisten vorne. Raab sagte zur Jury-Auswahl, diese sei "panisch" gefallen. "Das ist ein Ergebnis, das ich so nicht geplant hatte." Es habe unterschiedliche Meinungen in der Jury gegeben, am Ende dann aber die mehrheitlich getroffene Entscheidung.

Das ist "Lumo": Studentin entwirft Maskottchen für den ESC in Basel

Das Maskottchen für den Eurovision Song Contest 2025 heißt Lumo. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/KEYSTONE | Georgios Kefalas

Kulleraugen, orangefarbene Mähne, Gesicht in Herzform: Das offizielle Maskottchen für den ESC in Basel steht fest. Eine Basler Studentin hat "Lumo" zum Leben erweckt.

Die "Lumo"-Schöpferin kann ihr Glück kaum fassen. Lynn Brunner studiert Visuelle Kommunikation an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel (FHNW) - und hat das Maskottchen für den Eurovision Song Contest 2025 entworfen. Mehr als 1.000 Studierende hatten die Möglichkeit, ihre Ideen für ein ESC-Maskottchen einzureichen. Am meisten konnte die Jury "Lumo" überzeugen. Die 20-Jährige hat sich damit gegen 35 andere Entwürfe durchgesetzt.

ESC-Maskottchen soll Freude verkörpern

"Lumo" wurde diese Woche offiziell vorgestellt und soll in den Wochen vor dem ESC in der Öffentlichkeit zu sehen sein. Was sich seine Schöpferin beim Entwerfen des Maskottchens gedacht hat? "Das Herz ist ein wichtiges Symbol des ESC und steht für Verbundenheit, Freude und Leidenschaft", sagt Brunner. Unterstützt werde die Komposition "durch die wilden Haare und Flammen. Es geht darum, für dieses Event und Spektakel zu brennen - daher das brennende Herz."

Der Name des diesjährigen Maskottchens ist abgeleitet vom englischen "luminous" (auf deutsch "leuchtend"). Die Produktion soll laut Francesca Guicciardi zeitnah anlaufen.

Vom zweiten Semester auf die ESC-Bühne

Lynn Brunner studiert erst seit dem vergangenen Herbst. Mit "Lumo" bekommt sie die Möglichkeit, ihr Können einem Millionenpublikum zu präsentieren. "Ich bin überglücklich, das Maskottchen für den ESC 2025 designen zu dürfen. Das gibt meiner Kreativität eine große nationale und internationale Bühne - eine Riesenchance für mich", sagt die Gewinnerin.

Premiere: ESC-Maskottchen-Designwettbewerb

Es ist das erste Mal in der Geschichte des ESC, dass Studierende und Azubis in einem Wettbewerb ihre Entwürfe für ein Maskottchen einreichen durften. "Der ESC steht für Musik und Kreativität. Deshalb wollten wir jungen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Kreativität zu zeigen", sagt Francesca Guicciardi, Co-Leiterin "Public Value ESC 2025".

"Lumo" macht bald Basel unsicher

Ab Mai wird "Lumo" dann in Menschengröße durch die Basler Straßen ziehen, um den ESC-Geist zu verbreiten und die Menschen auf das Event einzustimmen. Das Finale findet am 17. Mai in Basel statt. Die Schweiz ist nach dem Vorjahressieg von Nemo Gastgeberland.