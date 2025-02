Wer darf Deutschland beim ESC-Finale 2025 in Basel vertreten? Eine Chance hat die Indie-Rock-Band "The Great Leslie" mit ihrem Gitarristen Malte Brändlin aus Efringen-Kirchen.

Sie träumen weiter den Traum vom Eurovision Song Contest (ESC) 2025: Die britisch-baden-württembergische Band "The Great Leslie" steht im Finale des deutschen ESC-Vorentscheids. Die Indie-Rock-Gruppe, zu der auch der Musiker Malte Brändlin aus Südbaden gehört, spielt am Samstag, 1. März, um das Ticket nach Basel. Dort findet am 17. Mai das ESC-Finale statt.

Publikum entscheidet, wer Deutschland beim ESC vertritt

Im Halbfinale des Vorentscheids mit dem Titel "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" hatten am Samstagabend 14 Künstlerinnen, Künstler und Bands darum gekämpft, beim ESC dabei sein zu dürfen. Die Jury aus Stefan Raab, Yvonne Catterfeld und Elton sowie Max Giesinger als Gast-Juror wählten neun für das Finale aus. Die Show, in der dann das Publikum darüber abstimmt, wer für Deutschland in Basel auftritt, läuft am 1. März ab 20.15 Uhr live unter anderem im Ersten und auf eurovision.de.

Die britisch-baden-württembergische Gruppe "The Great Leslie" war im vergangenen Jahr als Vorband von James Blunt auf der Bühne des Lörracher STIMMEN-Festivals zu sehen. Einer der Musiker, Malte Brändlin aus Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach), hatte sich stolz auf die Nominierung für den Vorentscheid gezeigt: "Wir sind sehr, sehr dankbar und vor allem sehr, sehr aufgeregt", hatte er dem SWR gesagt.

Bandmitglied aus Efringen-Kirchen: Verkörpern den europäischen Geist

Der 27-Jährige ist überzeugt, dass seine Band den europäischen Geist gut verkörpert: "Ich bin in dieser Band tatsächlich der einzige Deutsche. Wir haben zwei Briten und eine Norwegerin in der Band. Wir stehen einfach für Europa." Da es in Großbritannien keinen Vorentscheid gab, hatte sich die Band als Kandidat für Deutschland beworben. Im Halbfinale des Vorentscheids performte die Gruppe ihren Song "These Days". Die übrigen ESC-Bewerber aus Baden-Württemberg waren schon vor dem Halbfinale ausgeschieden.

Juror und Entertainer Stefan Raab war zwischen 1998 und 2012 sechsmal in verschiedenen Funktionen als Juror, Sänger, Moderator oder Produzent beim ESC aktiv. In diesen Jahren erreichte Deutschland jedes Mal eine Top-Ten-Platzierung.

