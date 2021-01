per Mail teilen

Der Lockdown zehrt langsam an den Nerven. Vor allem Eltern müssen weiter kräftig schlucken, denn Kitas und Schulen bleiben hierzulande mindestens bis Anfang Februar zu. Wer im Job gebraucht wird, kann sein Kind dann zwar in einer Notbetreuung unterbringen. Doch diese Lösung für die Eltern, wird für die Erzieherinnen zunehmend zur Belastung. Denn sie fühlen sich mit ihren Sorgen alleingelassen. In den südbadischen Kitas grummelt es derzeit heftig. Katja Schiementz hat mit zwei Kita-Leiterinnen aus Rheinfelden gesprochen.