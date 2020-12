per Mail teilen

Die katholische Kirche kündigte einer Erzieherin in Oberschopfheim (Ortenaukreis), weil sie aus der katholischen Kirche aus- und in die alt-katholische Kirche eingetreten ist.

Jahrelang hatte eine Erzieherin im örtlichen katholischen Kindergarten gearbeitet, leistete laut der Eltern wunderbare Arbeit. Nun wurde ihr im Juli gekündigt, weil sie aus der katholischen Kirche aus- und in die alt-katholische Kirche eingetreten ist. Eltern protestieren, Briefe werden geschrieben, eine Petition auf den Weg gebracht. Doch die Kirche hält an der Kündigung fest.

Eltern protestieren gegen Kündigung

Weder die betroffene Erzieherin noch ihre Kollegen wollen über die Kündigung sprechen. Umso wichtiger ist es den Eltern, ihren Unmut darüber kund zu tun. Elternbeirat Marc Gißler hat sich mit einem Brief direkt an den Erzbischof gewandt. Die Kündigung kann er nicht nachvollziehen. Denn er sieht im Übertritt in die altkatholische Kirche keine Abkehr vom christlichen Glauben.

"Wir sehen in der Erzieherin eine sehr engagierte Mitarbeiterin, die eben diesen christlichen Glauben und das Kirchenjahr den Kindern immer sehr gut und engagiert beigebracht hat und das auch weiterhin getan hätte." Marc Gißler, Elternbeirat katholischer Kindergarten Oberschopfheim

Die Kündigung sei inakzeptabel, sagt Marc Gißler. Gerade auch im Hinblick auf den Personalmangel im Kindergarten. Die katholische Kirche aber hält an der Kündigung fest. Marc Gißler ist schon lange kritisch gegenüber der Kirche eingestellt, wollte sich jedoch nicht abwenden. Die Entscheidung der Kirche brachte für ihn das Fass zum Überlaufen: Vor zwei Wochen ist er aus der katholischen Kirche ausgetreten.

Katholische Kirche: Übertritt klarer Bruch mit Werten

Die Erzieherin habe sich bewusst von der Kirche abgewandt und für eine andere Glaubensrichtung entschieden, erklärt der Sprecher des Erzbischofs von Freiburg Michael Hertl. Dass der Übertritt die Kündigung zur Folge habe, sei ihr bekannt gewesen. In der katholischen Kirche arbeiteten Menschen aller Glaubensrichtungen, so Michael Hertl: "Wir haben evangelische Christen, wir haben auch Muslime, die in der katholischen Kirche arbeiten. Das ist kein Problem." Das aber sei bei der Erzieherin nicht gegeben.

Das Zölibat und die Unfehlbarkeit des Papstes gibt es bei den Altkatholiken nicht. Es handelt sich aber um eine christliche Kirche. Beide Kirchen erkennen sich gegenseitig an - es gibt sogar Abmachungen, dass und wie Priester von der einen in die andere Kirche wechseln können. Für Erzbischof Stephan Burger ist der Übertritt trotzdem ein Kündigungsgrund.

Erzbischof Stephan Burger Erzbistum Freiburg, Screenshot

"Gefragt werden könnte auch, warum eine Person, die es aus innerer Überzeugung vor sich selbst nicht mehr vertreten kann, Teil unserer Kirche zu sein, gleichzeitig kein Problem darin sieht, sich mit den Werten und Zielen einer katholischen Einrichtung zu identifizieren." Erzbischof Stephan Burger in einem Brief an den Elternbeirat des Kindergartens

Erzieherin könnte vor dem Arbeitsgericht gegen die katholische Kirche klagen

Wie es für die Erzieherin weitergehen wird, bleibt unklar. Sie könnte vor das Arbeitsgericht ziehen und versuchen, die Entscheidung der Kirche zu kippen.