Gegen einen Ordensgeistlichen der Erzdiözese Freiburg soll es Vorwürfe eines sexuellen Übergriffs im Ausland geben. Deshalb hat ihn das Erzbistum jetzt vom Dienst freigestellt.

Mit sofortiger Wirkung hat die Erzdiözese Freiburg einen Ordensgeistlichen vom Dienst freigestellt. Grund sei der Vorwurf des sexuellen Übergriffs gegen eine volljährige schutzbedürftige Person im Ausland, wie die Erzdiözese am Sonntag mitteilte. Die Freistellung erfolgte demnach im Einvernehmen mit der Ordensleitung.

Mutmaßlicher Tatort ist wohl nicht in Deutschland

Die Vorwürfe würden derzeit im Land des Tatorts von der örtlichen Staatsanwaltschaft und dem örtlichen Kirchengericht geprüft, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Das Erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg weist in dieser noch darauf hin, dass bis zur Klärung der Vorwürfe die Unschuldsvermutung für den betreffenden Ordensgeistlichen gelte. Weitere Informationen zu dem Fall gab es zunächst nicht.