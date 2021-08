Das Erzbistum Freiburg will den Ausstoß von klimaschädlichem CO2 in allen Einrichtungen und Kirchengemeinden der Diözese möglichst schnell rechnerisch auf null absenken. Eine neue wissenschaftliche Untersuchung zeige allerdings, dass die Zielmarke 2030 voraussichtlich nicht zu erreichen ist. Die jüngsten Natur- und Flutkatastrophen führten drastisch vor Augen, dass sofort gehandelt werden müsse, heißt es in einer Mitteilung der Erzdiözese. Grundlage der Klimaschutzinitiative ist ein Konzept, des Freiburger Ökoinstituts und des Heidelberger Instituts für Energie- und Umweltforschung. Es sieht etwa eine große Photovoltaik-Initiative für kirchliche Gebäude vor, auch auf Kirchendächern. 2025 soll eine Zwischenbilanz gezogen, so die Erzdiözese Freiburg.