Erzbischof fordert Perspektivwechsel

Der Freiburger Erzbischof Stephan Burger hat an Heiligabend beim Weihnachtsgottesdienst im Freiburger Münster einen Perspektivwechsel angemahnt. In einem "Jahr der Katastrophen" habe es unzählige Zeichen von Nächstenliebe gegeben, sagte Burger in seiner Predigt. Die Liebe Gottes, „zeigt sich eben nicht im Krawall, im Schreien irgendwelcher Parolen, um Stimmungen anzuheizen oder Menschen gegeneinander aufzubringen“, betonte er. Der Freiburger Erzbischof sagte: „Die Liebe des göttlichen Kindes kennt keine Häme und Hetze!“ Die Liebe Gottes spalte nicht. Es liege nun an den Menschen, die „verschwenderische Liebe Gottes“ an sich heranzulassen. Die Weihnachtsgottesdienste konnten aufgrund der Corona-Pandemie nur mit wenigen Teilnehmern vor Ort stattfinden.