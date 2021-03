per Mail teilen

Die Menschen in Südbaden haben an den Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch ganz unterschiedliche Erwartungen. Ganz besonders brauchen sie jetzt aber eine Perspektive, wie eine Umfrage zeigt.

Benjamin Stebner, Koch in Maulburg:

"Ich wünsche mir vom Bund-Länder-Gipfel und von der Politik einfach eine klare Perspektive der Wiedereröffnung der Gastronomie. Ich bin mir sicher, dass wir gute Schutzkonzepte erarbeitet haben – vor der Schließung. Mit diesen Konzepten kann bestimmt mit Sicherheit in der Gastronomie verkehren."

Hans-Werner Breuer, Vorsitzender des Gewerbevereins Pro Lörrach:

"Wir plädieren sehr dafür, dass am kommenden Montag alle Einzelhandelsgeschäfte geöffnet werden dürfen, weil uns ist nicht mehr nachvollziehbar, warum der Baumarkt aufhaben darf. Der Buchladen hat zu, ich kann im Baumarkt den Klodeckel kaufen. Aber ich darf im Buchladen keine Bücher kaufen. Und wenn ich heute in den Supermarkt gehe, dann ist die Ansteckungsgefahr wesentlich größer, als wenn ich gezielt mit einem Termin in einem kleinen Einzelhandelsgeschäft beraten werde."

Vera Schönberger, Kosmetikinstitut in Teningen:

"Aus welchem Grund dürfen Kosmetikerinnen in Bayern, Hessen, Saarland und Niedersachsen wieder arbeiten? Und wir nicht? Ich appelliere und fordere, lasst uns endlich wieder arbeiten, denn wir sind auch eine wichtige Branche für unsere Gesellschaft. Wir sind nicht nur für Falten und schlaffe Haut zuständig, sondern auch für Akne und Co. Und das heißt also für die Hautgesundheit. Und das heißt wiederum für die psychische Gesundheit unserer Kunden."

Markus Ibert, Oberbürgermeister in Lahr:

"Wir als Stadt werden in der Innenstadt eine Maskenpflicht anordnen. Wir bauen unsere Teststrategie weiter aus, also wir auf kommunaler Ebene tun unseren Job,. Ich erwarte nun auch, dass vom Bund und Land die notwendigen Entscheidungen getroffen werden, dass ausreichend Schnelltests zur Verfügung stehen, dass ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Wir möchten eine Öffnung auch im Interesse der Gastronomen, der Einzelhändler, aller die unter diesem Lockdown leiden müssen."

Toni Schlegel, Hotelier und Gastronom aus Freiburg:

"Wir betreiben fünf Restaurants, ein Hotel und einen großen Biergarten in Freiburg. Ich wünsche mir eine klare Öffnungsperspektive für die Gastronomie für Mitte März, zumindest für die Außenbereiche und für alle anderen Bereiche bis spätestens Ostern. Außerdem wünsche ich mir kostenlose Tests in vielen dezentralen Testzentren in der Stadt und das mindestens zweimal pro Woche."

Christine Lengler, Reisebüro Winterhalter in Freiburg:

"Ich wünsche mir von der Politik, dass die Impfungen schneller vorankommen und die Quarantäneregeln angepasst werden. Nur so haben die Menschen eine Perspektive für ihre Reise und Urlaubsplanung. Und dies ist die einzige Möglichkeit, damit wir unseren Beruf ausüben können und die Reisebürobranche eine Überlebenschance hat."

Sascha D’Angelo, Pilot aus Heitersheim:

"Ich wünsche mir, dass heute ein weiteres Mal ganz klar kommuniziert wird, dass jeder, der irgendwie eine Chance auf einen Impfstoff hat, diese auch wahrnimmt. Und des Weiteren wünsche ich mir eine ganz klare Schnelltest-Strategie, dass wir möglichst bald in vielen Alltagssituationen wieder ein wenig Normalität beschert bekommen."

Susanne Galla, Rektorin der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Tuttlingen:

"Ich wünsche mir als Schulleitung von der Politik einen Masterplan mit Weitblick und ausreichendem Vorlauf für die Umsetzung der beschlossenen Regelungen für uns als Schule und einen möglichst großen Freiraum für die Organisation des Unterrichtsbetriebs vor Ort. In Abstimmung mit allen Betroffenen."

Raban Kluger, 1. Vorsitzender des Gesamtelternbeirates in Freiburg:

"Ich erhoffe mir von der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten-Konferenz mit der Bundeskanzlerin, dass die angekündigten zwei kostenlosen Schnelltests pro Woche gerade für die Schülerinnen und Schüler sowie Kindergartenkinder eingeführt werden."

Michael Musiol, Betreiber des Freiburger Jazzhauses:

"Ich wünsche mir, dass die Politik auch an die Kultur denkt. Seit einem Jahr dürfen wir nicht arbeiten. Nach Ostern würden wir gerne in einem kontrollierten Rahmen langsam zurückkehren. Daher wünsche ich mir ein aktiveres Agieren in der Pandemie. Bisher erlebe ich nur ein Reagieren. Wir wären dazu bereit und haben kreative Konzepte im Jazzhaus."

Hanna Teepe, Pressesprecherin des Zelt-Musik-Festivals in Freiburg:

"Wie wahrscheinlich alle, hoffe auch ich mir natürlich ein baldiges Ende der Pandemie. Denn wir als ZMF waren es immer gewohnt, ohne viel öffentliche Förderung auszukommen. Aber diese Zeiten sind einfach vorbei. Denn ohne Einnahmen, Förderungen und Unterstützungen, ob jetzt materiell oder immateriell, können wir uns langfristig einfach nicht über Wasser halten."