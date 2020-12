Eine Woche nach dem tödlichen Badeunfall im Freiburger Flückigersee hat die Polizei jetzt Details zu dem Unglück veröffentlicht. Die junge Frau war den Ermittlern zufolge mit mehreren Begleiterinnen und Kindern am Ufer des Sees, als ihr dreijähriger Sohn zu weit ins Wasser geriet. Die Mutter, eine Nichtschwimmerin, lief daraufhin selbst ins Wasser, um ihren Sohn zu retten. Nachdem sie ihn zu fassen bekommen und an ihre Begleiterin am Ufer übergeben hatte, verlor sie den Boden unter den Füßen und rutschte in die Tiefe. Ein Rettungsschwimmer, der zufällig in der Nähe war, hörte Hilfeschreie und holte die 26-Jährige aus dem Wasser. Er konnte sie zunächst wiederbeleben, die Frau kam in eine Klinik. Dort erlag sie einige Tage später ihren Verletzungen.