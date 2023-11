Rund 250 Menschen bei erster, großer Fasneteröffnung der Glonki-Gilde in Villingen

Die Saisoneröffnung der fünften Jahreszeit hat bei der Glonki-Gilde in Villingen-Schwenningen in diesem Jahr zum ersten Mal in großem Rahmen stattgefunden. Der Andrang war größer als erwartet.

Während es in Villingen-Schwenningen, einer Hochburg der schwäbisch-alemannischen Fasnet, am 11. November für gewöhnlich eher ruhig zugeht, haben in diesem Jahr rund 250 Menschen die erste, große "Fasneteröffnung" der Villinger Glonki-Gilde in der Innenstadt besucht. Auch der Oberbürgermeister von Villingen-Schwenningen, Jürgen Roth (CDU), nahm an der Veranstaltung teil.

Den Auftakt machte ein kleiner Hemdglonkerumzug für Jedermann. Angeführt wurde dieser vom Fahnenträger des Vereins und der Glonkinchen-Garde mit einer knapp ein Meter großen Pappmaché Figur eines Glonkis, die für die nächsten vier Monate auf einem städtischen Brunnen stehen soll. Begleitet wurde der Umzug vom Fanfarenzug des Vereins und einigen Glonkis in ihren typischen weiß-blauen Hemdglonker-Nachthemden mit rot-weißen Ringelsocken, einer roten Halskrause und weißer Schlafmütze.

Die Glonkinchen-Garde mit der Glonki-Figur aus Pappmaché. SWR Samantha Happ

Glonki-Gilde orientiert sich am rheinischen Karneval

Traditionell beginnt die Fastnachtszeit der schwäbisch-alemannischen Fastnacht erst am 6. Januar. Die Glonki-Gilde in Villingen hatte sich jedoch bereits bei ihrer Gründung vor 90 Jahren von anderen Villinger Fastnachtsvereinen abheben wollen und sich in ihrer Ausrichtung eher dem rheinischen Karneval angeschlossen. Seit jeher habe man daher die Fasneteröffnung der Glonki am 11. November gefeiert, bisher jedoch nur in kleinem Rahmen.

Damit die Menschen Zeit haben teilzunehmen, habe man die Veranstaltung von 11:11 Uhr auf den Abend gelegt, so Reichenberger. Von der Anzahl der Besucherinnen und Besucher zeigte er sich überwältig. Dabei habe man nicht mal groß Werbung für die Veranstaltung gemacht. Die "Fasneteröffnung" soll ab jetzt jedes Jahr stattfinden.

Saisonauftakt am 11. November hat keine lange Tradition

Dabei handle es sich laut Roland Wehrle, Präsident des Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte (VSAN) beim Saisonauftakt am 11. November um eine eher neuere Entwicklung, die es so bis ins 20. Jahrhundert auch im rheinischen Karneval nicht gegeben habe und sich erst in den letzten 70 bis 80 Jahren entwickelt hätten.

Die Menschen in Villingen zeigen sich am Samstagabend dagegen begeistert. Bei Glühwein, Bier und Erbsensuppe wurde gemeinsam geschunkelt, gesungen und gelacht rund um den Brunnen mit der Glonki-Figur.

Was nicht sein darf, ist ein Auftritt im kompletten Narrenhäs oder die offizielle Fastnachtseröffnung auf Straßen und Plätzen."

Erstmals Glonki-Brunnen in Villingen

Denn nach vielen Jahren den Planung habe man es endlich geschafft, dass auch die Glonki-Gilde eine Figur auf einem der städtischen Brunnen anbringen darf - zumindest zeitweise. Normalerweise thront auf dem Brunnen die Figur einer Altvillingerin, einem Häs der historischen Narrozunft in Villingen.

Während diese für die nächsten vier Monate abmontiert ist und restauriert wird, nimmt fortan der Glonki ihre Position ein. Reichenberger zufolge habe man die Hoffnung allerdings noch nicht ganz aufgegeben, dass sie dort irgendwann vielleicht auch ganz bleiben dürfe. Weil die Erlaubnis so überraschend kam, habe man in diesem Jahr nur die Figur aus Pappmaché. Ab dem nächsten Jahr soll dort dann eine etwas robustere Glonki-Figur angebracht werden.