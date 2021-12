Corona-Virusvariante Omikron bestätigt

In Basel wurde der erste positive Fall der Omikron-Virusvariante bestätigt. Das hat das Gesundheitsamt der Stadt am Dienstagabend mitgeteilt. Die betroffene Person befinde sich in Isolation, so die Behörde. Aktuell gehe es nun um die Kontaktnachverfolgung: Das Contact Tracing-Team sei daran, weitere Quarantänemaßnahmen vorzubereiten, heißt es weiter. Nach Angaben des Schweizer Bundesamtes für Gesundheit handelt es sich um eine Person, die vor einer Woche aus Südafrika zurückgekehrt ist. Die als besorgniserregend eingestufte Corona-Variante Omikron wurde auch in Baden-Württemberg bereits mehrfach nachgewiesen. Reiserückkehrer können sie schon eine Weile eingeschleppt haben, sagen Fachleute.