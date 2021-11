Tag der Arbeit: Rund tausend Menschen bei 1. Mai-Kundgebung in Freiburg

In mehreren Städten in Südbaden hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zu Kundgebungen aufgerufen. In Freiburg wurde der "Tag der Arbeit" erstmals auf dem Platz der Alten Synagoge begangen.

Nur Solidarität hilft aus der Krise Mit Gottesdienst, Demonstration und Kundgebung auf dem Platz der Alten Synagoge feierte der DGB-Stadtverband Freiburg den "Tag der Arbeit", in diesem Jahr unter dem Motto "Solidarität ist Zukunft“: Denn niemand bewältige die Pandemie allein, die Unternehmen könnten nur zusammen mit den Beschäftigten die Krise meistern, so der DGB. Mehr Geld für Menschen an vorderster Front In den Redebeiträgen ging es um gute Arbeitsbedingungen für alle in einer gesunden Umwelt. Vor allem Menschen, die in der Pandemie an vorderster Front stehen, verdienten eine bessere Bezahlung, hieß es. Das Pflegepersonal wolle keinen Applaus, es gehe um grundlegende Verbesserungen: Die Missstände in den Krankenhäusern würde es nicht erst seit Corona geben. Das Gesundheitssystem sei in den letzen Jahren, nicht zuletzt durch die Fallpauschalen, kaputt gespart worden. Staat muss Vermögende besteuern Gefordert wurde auch, dass sich Wohlhabende an den Kosten der Pandemie-Bewältigung beteiligen sollen. Der Staat müsse wieder handlungsfähig werden. Das gehe nur über eine Erbschaftssteuer und die Besteuerung großer Vermögen. Keinesfalls dürften für die Finanzierung der Krise die Sozialleistungen oder die Investitionen in Bildung gekürzt werden. Dies würde nur die Spaltung der Gesellschaft vorantreiben und rechte Gruppierungen stärken. Schulterschluss mit Fridays-for-Future An der Kundgebung nahmen vor allem auch viele junge Menschen teil. Neu dabei war die Fridays-for-Future-Bewegung. Der Schulterschluss mit den Klima-Aktivistinnen und -Aktivisten ist für den Freiburger DGB-Vorsitzenden Werner Siebler ein wichtiges Signal: Es sei endlich gelungen, Gemeinsamkeiten zu finden. Corona-Auflagen eingehalten Nachdem im letzten Jahr der "Tag der Arbeit" wegen Corona ausfallen musste, freut sich der DGB-Vorsitzende, dass die traditionelle Veranstaltung in diesem Jahr stattfinden konnte, wenngleich mit strengem Hygienekonzept. Trotz des schlechten Wetters nahmen etwa 1000 Menschen an der 1.-Mai-Kundgebung teil. Die Veranstaltung verlief friedlich. Die Corona-Auflagen wurden laut Polizei eingehalten. 1.-Mai-Kundgebung Freiburg: Trotz schlechten Wetters kamen rund tausend Menschen auf den Platz der Alten Synagoge SWR Gabi Krings Bild in Detailansicht öffnen 1.-Mai-Kundgebung in Freiburg: Protestierende fordern mehr Anerkennung für unentgeldliche Pflegearbeit. SWR Gabi Krings Bild in Detailansicht öffnen 1.-Mai-Kundgebung in Freiburg: Kritik an gestiegenen Militärausgaben SWR Gabi Krings Bild in Detailansicht öffnen Forderung auf 1.-Mai-Kundgebung in Freiburg: Krisenbewältigung nur mit Vermögenssteuer möglich SWR Gabi Krings Bild in Detailansicht öffnen