220 Kinder bei erstem Kinderimpftag

In der Kreisimpfstation Tuttlingen haben beim ersten Kinderimpftag am Sonntag 220 Kinder zwischen fünf und elf Jahren einen Pieks bekommen. 450 Impfungen wären aber möglich gewesen. Mit dabei waren ausschließlich Kinderärzte. Sie haben auch bei Sorgen und Vorbehalten der Eltern aufgeklärt, so Bernhard Flad vom Kreisimpfzentrum Tuttlingen. Zur Impfung von Kindern in dieser Altersgruppe empfiehlt die STIKO den Impfstoff BioNTech, der in der entsprechenden Dosierung zur Verfügung gestellt wird. Eine zweite Impfung ist innerhalb von drei bis sechs bis Wochen notwendig, um den vollen Impfschutz zu erlangen. Ein Termin für den nächsten Kinderimpftag steht noch nicht fest.