Im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) ist der erste Fall eines mit Corona infizierten Besuchers aufgetreten. Eine erkrankte und wohl ansteckende Person hat sich laut Gesundheitsamt Ortenaukreis am 10. August dort aufgehalten.

Von 9:30 Uhr bis 16 Uhr war die an Covid-19 erkrankte Person zusammen mit tausenden anderen Besuchern im Freizeitpark, teilte das Gesundheitsamt Ortenaukreis am Mittwoch mit. Alle Besucher wurden vom Europa-Park per E-Mail über den Fall informiert und sollen ihren Gesundheitszustand in den kommenden Tagen genau beobachten.

Gesundheitsamt Ortenau: Kein erhöhtes Ansteckungsrisiko

Von einem erhöhten allgemeinen Ansteckungsrisiko geht die Leiterin des Ortenauer Gesundheitsamtes, Evelyn Bressau, allerdings nicht aus. Ausnahmen bildeten die Besucher, die als Gruppe gemeinsam mit der infizierten Person im Park unterwegs gewesen seien.

Der Europa-Park setze ein mit den Behörden abgestimmtes Infektionsschutzkonzept um, bestätigte Bressau. Auch für die Gäste im Restaurant "Bamboe Baai" im Themenbereich Holland, in dem der oder die Kranke gesessen habe, gingen die Behörden von keiner erhöhten Ansteckungsgefahr aus.