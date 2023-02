per Mail teilen

Im Südschwarzwald ist eine Wölfin aufgefallen - die erste im Land überhaupt. Sieben Ziegen in Münstertal (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat sie gerissen. Und wurde nun anhand der Rissspuren genetisch überführt. Unklar ist, ob die Wölfin noch im Südschwarzwald ist und bleibt und dort womöglich eine Familie gründet, das erste Rudel in Baden-Württemberg? Weidetierhalter sind in Sorge.