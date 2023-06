Batteriebetriebene Züge fahren bald auch im Ortenaukreis

Im Ortenaukreis sollen Ende des Jahres batteriebetriebene Regionalzüge fahren - ein Beitrag zum Klimaschutz. Nach eineinhalb Jahren eröffnete am Montag die Werkshalle in Offenburg.

Nächster Schritt für den Betrieb von Batteriezügen in der Ortenau: Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) und das Unternehmen Siemens Mobility haben am Montag in Offenburg eine Werkshalle eröffnet, in der die neuen Züge künftig gewartet werden. Ab Dezember sollen 27 neue Batteriezüge vor allem im Ortenaukreis eingesetzt werden und die alten Dieselzüge ersetzen.

Batteriezüge kommen 80 Kilometer weit

2021 hatten das landeseigene Zugunternehmen und die Krefelder Firma das Projekt gestartet. Die Züge sollen auf den Strecken Offenburg-Freudenstadt, Offenburg-Bad Griesbach, Offenburg-Achern sowie Achern-Ottenhöfen und Biberach-Oberharmersbach fahren.

Die Regionalzüge vom Typ Mireo Plus B kommen im reinen Batteriebetrieb rund 80 Kilometer weit und haben 120 Sitzplätze. Sie sollen in Tälern fahren, in denen es keine Oberleitungen gibt. Hergestellt werden die Batteriezüge von Siemens in Krefeld, gewartet und aufgeladen werden sie künftig in Offenburg.

Schon Anfang des Jahres testeten die Konkurrenten Alstom und Deutsche Bahn einen batteriebetriebenen Zug im regulären Betrieb bei Stuttgart. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jan Woitas

Neue Züge nicht zwischen Offenburg-Kehl-Straßburg

Die neuen Fahrzeuge werden nicht auf der Strecke Offenburg-Kehl-Straßburg fahren, denn sie erfüllen nicht die technischen Voraussetzungen für eine Fahrt nach Frankreich, wie ein Sprecher des Verkehrsministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur erklärte. Dort sollen demnach voraussichtlich vom Dezember 2026 an Züge des französischen Herstellers Alstom eingesetzt werden.

Schon jetzt fahren Hybridzüge - die mit Batterie und Oberleitung funktionieren, wie hier in Neustadt. SWR Neustadt Zug

Konkurrenten Alstom und Deutsche Bahn waren schneller

Der französische Zughersteller Alstom und die Deutsche Bahn haben batteriebetriebene Züge in Baden-Württemberg bereits im regulären Zugverkehr getestet. Der Testzug rollte unter der Woche zwischen Januar und Mai zwischen Stuttgart und Horb (Kreis Freudenstadt). Auch in Bayern werden seit Anfang des Jahres Batteriezüge getestet.

Laut Deutscher Bahn eignen sich die Batterietriebszüge besonders für kurze Strecken ohne Oberlandleitungen. Schon jetzt fahren Wasserstoff-Züge von Alstom auf der Taunus Bahn bei Frankfurt am Main.

Land entscheidet ob Diesel oder Batterie-Züge fahren

Laut Tagesschau.de entscheiden in Deutschland die Nahverkehrsunternehmen wie SWEG oder Deutsche Bahn nur bedingt über die eingesetzten Zug-Arten. Jede Nahverkehrsstrecke wird mit genauen Vorgaben von den Bundesländern ausgeschrieben. Darin wird auch geregelt, ob Wasserstoff-, Batterie- oder eben Diesel-Loks eingesetzt werden sollen.