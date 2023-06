Der Restaurantführer "Gault&Millau" hat in diesem Jahr zum ersten Mal eine Frau als "Köchin des Jahres" ausgezeichnet. Und nicht nur in dieser Kategorie räumten Frauen ab.

In der 40. Ausgabe des Restaurantführers "Gault&Millau" bekommt erstmals eine Frau den Titel "Köchin des Jahres": Douce Steiner, die Küchenchefin des Hotel Restaurants "Hischen" in Sulzburg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald), konnte die Jury mit ihren Kreationen überzeugen. Laut Kritiker ist das Restaurant ein "einzigartiger Gunstort von südlicher Leichtigkeit und badischem Eigensinn". Die Auszeichnung dafür hat Steiner am Montag in München entgegengenommen. Erst im April waren drei Freiburger Restaurants mit Michelin-Sternen ausgezeichnet worden.

Restaurantführer "Gault&Millau" zeichnet erstmals nur Frauen aus

Nicht nur die Köchin des Jahres ist in diesem Jahr eine Frau, auch andere Auszeichnungen gingen in diesem Jahr an Frauen. Unter anderem wurde Judith Wohlfahrt vom "Hofgut Silva" in Oberkirch (Ortenaukreis) von den Kritikern als "Produzentin des Jahres" ausgezeichnet. Grund dafür ist die eigene Fleischproduktion: Judith Wohlfahrt zieht die Tiere zwischen Streuobstwiesen und Kastanienwäldern artgerecht groß.

"Es gehört zum Feinsten, was hierzulande an Lebensmitteln erzeugt wird."

Der Titel der "Gastgeberin des Jahres" ging an Nina Mihilli von der "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn (Kreis Freudenstadt). Die Kritiker lobten "ein ideales Verhältnis von Nähe und Distanz", mit der sie "für eine heiter-entspannte Atmosphäre am Tisch" sorge.

Nächste Gastronomen-Generation kommt aus Freiburg

Als Vorreiter für die nächste Generation am Herd wurden gleich zwei Gastronomen aus Freiburg geehrt, darunter Peter Hiller vom Restaurant "Zur Wolfshöhle", der im April bereits mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden war. Die zweite Auszeichnung ging an Sonja Wagner, Nico Heuer und Yannik Spielmann vom "Hawara" im Vorderhaus in Freiburg. Diese Köchinnen und Köche sind nach Einschätzung der Restaurantführer-Redaktion künftig prägend für die deutsche Restaurantlandschaft.