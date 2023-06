Kurs in St. Blasien: So geht Erste Hilfe für Hunde in Not

In einem Seminar in St. Blasien lernen Hundehalter, auf welche Symptome sie bei ihren Tieren achten müssen und wie sie im Notfall richtig reagieren.

Bei jedem Spaziergang mit dem Hund kann es passieren: ein Insektenstich, verschlucktes Mäusegift, ein Unfall oder eine blutige Auseinandersetzung mit einem anderen Hund. Was kann ich bei schlimmen Verletzungen sofort tun? Wie transportiere ich ein verletztes Tier zum Arzt? Auf welche Symptome muss ich bei meinem Hund achten? Diese Fragen werden in Erste-Hilfe-Kursen für Hunde beantwortet. Einen solchen bietet erstmals auch die junge Tierärztin Elisa Garand in St. Blasien (Kreis Waldshut) an.

"Auch wenn nur eine Kralle verletzt ist: Wichtig ist, dass immer die ganze Pfote verbunden wird und keine Druckstellen entstehen. Sonst wird die Verletzung noch schlimmer."

Kurs hilft Hundehaltern im Alltag

Der Kurs dauert rund drei Stunden und kostet 20 Euro. In einem ersten Teil wird über Symptome und Gefahren gesprochen. Wichtig sei, die entscheidenden Signale rechtzeitig zu erkennen, erklärt Elisa Garand. Immer wieder erlebe sie Fälle, in denen die Hundehalterinnen und Hundehalter zu spät in ihrer Praxis auftauchten. Für die Tiere eine unnötige Qual.

Unnötiges Leid der Hunde vermeiden

Auch aus Unwissenheit falsch angelegte Pfotenverbände erlebt sie häufig. Die können für die Tiere sehr schmerzhaft sein. Im Seminar zeigt die Tierärztin, wie ein Verband angelegt werden sollte, und die Teilnehmenden dürfen es gleich ausprobieren. Garands fünf Jahre alter rotbrauner Irish Setter namens Finn ist der ideale Patient. Geduldig lässt er sich im zweiten Teil des Kurses Verbände an Pfoten und Kopf anlegen, den Puls messen oder in eine sichere Halterung für den Transport legen.

Finn hat viel Geduld als Patient. SWR

Zwischendrin wird er von seiner Besitzerin immer wieder mit Leckerlis belohnt. Sogar bei der sogenannten Maulschlinge streckt er der Tierärztin bereitwillig seine Schnauze entgegen - er kennt das schon. Denn Elisa Garand hat Finn während des Studiums zu sich genommen. Bei dem geduldigen Tier konnte sie alles ausprobieren, was sie im Studium gelernt hat.

Auch erfahrende Hundehalter brauchen Übung

Sogenannte Maulschlingen sind wie alle Fixierungen unangenehm für die Tiere, aber sie seien auch wichtig für den Eigenschutz der Hundehalter, erklärt die Tierärztin. Wenn Tiere Schmerzen haben und um sich beißen, könnten sie ohne Fixierung nicht entsprechend versorgt und zum Tierarzt transportiert werden. Auch das sollten selbst erfahrende Hundehalter immer wieder mit ihren Tieren üben.

"Retten will gelernt sein und helfen auch. Ich bin Bergretter, von dem her ist auch mein Hund für mich ein schützenswertes und rettenswertes Lebewesen."

Die rund 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des erstes Kurses in St. Blasien zeigten sich nach dem dreistündigen Seminar zufrieden. Er sei überrascht, wie viel Wissenswertes es zu diesem Thema gebe, sagte Matthias Hanslink, der seit knapp einem Jahr mit seiner Freundin einen Windhund hat. Aber auch erfahrene Hundehalter zogen nach dem Kurs ein positives Fazit. Hundehaltern wie Marc Ellinger ist klar, das sie mit ihrem eigenen Hund noch manche Handgriffe üben müssen.