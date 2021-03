Im Ortenaukreis und im Schwarzwald-Baar-Kreis durfte am Montag der Einzelhandel öffnen. In allen anderen Landkreisen in Südbaden und in Freiburg gab es nur leichte Lockerungen.

Überall können Buchläden, Gärtnereien und Baumärkte unter Auflagen öffnen. Im Ortenaukreis und im Schwarzwald-Baar-Keis, wo die 7-Tage-Inzidenz aktuell jeweils unter 50 liegt, dürfen alle Läden öffnen, genauso Museen und Tierparks. In den Kreisen Lörrach, Waldshut, Tuttlingen, Rottweil, Breisgau-Hochschwarzwald und Emmendingen und der Stadt Freiburg können die Menschen Geschäfte im Einzelhandel und auch Museen allenfalls nach vorheriger Terminbuchung besuchen. Frust bei Einzelhändlern in Freiburg In Freiburg hatten sich die Händler bis Sonntagnachmittag auf eine Öffnung vorbereitet - dann kam der Stopp: Nach Überschreiten des Grenzwertes musste die erhoffte Ladenöffnung vertagt werden. Entsprechend groß war der Frust: "Wir hatten die Öffnung vor der Nase, so wie das Kaninchen die Karotte", so Philipp Frese, der Präsident des Handelsverbandes Südbaden. Da falle es schwer, weiterhin optimistisch nach vorne zu schauen. Gleichwohl wolle man weiter kämpfen und hoffen. Angesichts der allgemeinen Zunahme bei den Infektionen ist allerdings fraglich, wie lange die Lockerungen in den Nachbar-Landkreisen überhaupt Bestand haben. Besonders besorgniserregend ist die Lage derzeit im Kreis Emmendingen: Hier lag die 7-Tage-Inzidenz wochenlang unter 35, innerhalb von kurzer Zeit ist sie nun auf über 90 gestiegen. Auch der Anteil der Mutationen wächst.