Historikerinnen in der Schweiz haben erneut untersucht, warum das Wahlrecht für Frauen in dem Land erst so spät eingeführt wurde. Während Frauen in anderen europäischen Staaten bereits nach dem Ersten Weltkrieg mitbestimmen durften, dauerte es in der Schweiz bis 1971.

"Frauenrecht – Menschenrecht," skandierten die Frauen 1969 in Bern. Die Schweizer Frauen kämpfen für ihre Recht wählen zu dürfen. Zu diesem Zeitpunkt liegt schon ein langer Kampf hinter ihnen. Die Männer in der Schweiz sträuben sich, zu sehr hängen sie einem altmodischen Weltbild hinterher. Elisabeth Joris, Historikerin an der Universität Zürich: "Die Männer wollten das nicht. Die politische Kultur in der Schweiz ist sehr stark über lokale Gemeinden und über Vereine geprägt gewesen. Man hat sich in der Beiz getroffen. Männer-Bünde haben den Alltag geprägt. Frauen hatten da nichts verloren." Mit den Frauen der 68er Generation kommt neuer Schwung in die Bewegung. Das Auftreten wird radikaler. Sie wollen endlich das, was im Rest von Europa längst Standard ist. Mit dabei bei den Protesten ist auch die Züricherin Andrée Valentin. Heute noch ist sie schockiert, dass es so lange gedauert hat, bis die Frauen mitbestimmen durften. "Stellen sie sich mal vor: 52 Jahre haben die Frauen für das Stimmrecht gekämpft und es war immer noch nicht da. Und das obwohl in ganz Europa, in der ganzen Welt die Frauen Stimmrecht hatten. Das ist doch eine Schande für die Schweiz, für die Schweizer Demokratie." Andrée Valentin, Mitgründerin Frauenbefreiungsbewegung Schweiz Plakat gegen das Frauenstimmrecht in der Schweiz SWR Schweizer Fernsehen 1971 denn endlich die entscheidende Abstimmung auf Bundesebene, die Männer hatten ein Einsehen. Aber Elisabeth Joris, Historikerin an der Universität Zürich, sieht es nüchtern und wirklich freuen kann sie sich nicht, denn: "Es ist der Druck von außen gewesen, der Druck von der Straße. Es ist sicher nicht die Initiative von Bund und Parlament gewesen." Im Kanton Appenzell-Innerrhoden stimmten Männer sogar noch 1990 gegen das Stimmrecht für Frauen. Ein Gerichtsurteil war nötig, um das Menschenrecht in der ganzen Schweiz durchzusetzen.