Freiburg, Offenburg und Denzlingen starten am 1. Mai in die Saison. Welche Bäder in Südbaden jetzt nach und nach folgen und wo die Eintrittspreise erhöht werden. Ein Überblick.

Richtiges Freibadwetter gibt es noch nicht, aber die Bademeister in Südbaden stehen trotzdem schon in den Startlöchern. In den kommenden Tagen und Wochen eröffnen immer mehr Freibäder von Offenburg bis Emmendingen, von Rottweil bis Lörrach.



In Freiburg geht am 1. Mai um 10 Uhr die Freibadsaison los. Als erstes öffnet das Strandbad in Littenweiler. Zwei Wochen später folgen das Lorettobad und das Freibad in St. Georgen am 17. Mai. Im Freiburger Westbad wird noch gebaut. Das Bad soll im August wieder öffnen.

Nachdem es im vergangenen Jahr starke Preiserhöhungen gab, bleiben die Eintrittspreise in Freiburg diesmal konstant.

Das Kaiserstuhlbad in Ihringen startet die Freibadsaison 2025 am Sonntag, den 4. Mai.

Das Dreisambad Kirchzarten soll am 12. Mai öffnen. Hier hat der Gemeinderat die Preise für Einzeleintritte leicht erhöht: ermäßigter Eintritt von 3,50 Euro auf 4 Euro und für Erwachsene von 5,50 Euro auf 6 Euro. Dauer- und Familienkarten bleiben gleich teuer.

Im Landkreis Emmendingen eröffnet das "Mach Blau" in Denzlingen die Saison am 1. Mai. Ein Tag später öffnet auch "s Bad" in Waldkirch mit unveränderten Preisen. Das Freibad über der Elz in Emmendingen macht am 7. Mai auf, ebenfalls ohne Preiserhöhungen.

Das Freizeitbad Stegermatt in Offenburg feiert am 1. Mai einen großen Eröffnungstag mit Wettkämpfen, Gewinnspielen und Vorführungen. Am gleichen Tag eröffnet auch das Freizeitbad Oppenau. Das Erlebnisbad Sasbachwalden folgt am 5. Mai. Preiserhöhungen wurden bislang nicht angekündigt.

Das Terrassenbad in Lahr öffnet voraussichtlich in der zweiten Maiwoche 2025. Einen konkreten Termin gibt es schon für das Freibad in Haslach, das am 10. Mai aufmacht. Auch hier bleiben die Preise konstant. Ein Tipp für frühe Vögel: das Frühschwimmen in Haslach, montags bis freitags ab 06.30 Uhr.

Die Freibäder in Schönau und Kandern eröffnen am 17. Mai. Am selben Tag kann auch zum ersten Mal im Parkschwimmbad in Lörrach gebadet werden. Preiserhöhungen wurden bislang nicht angekündigt.

Das Freibad Rheinfelden hat seine Preise zur neuen Saison erhöht, auf 5 Euro für Erwachsene (bisher 4,50 Euro) und 10 Euro für Familien (bisher 9 Euro).

In der Schweiz kann am frühesten gebadet werden. Das Gartenbad St. Jakob in Basel eröffnet am Samstag, 26. April. Das Familienbad und das Rutschbahnbecken sind aber erst ab dem 10. Mai offen. Das Basler Gartenbad Bachgraben öffnet am 10. Mai und ein Tag später, am 11. Mai, das Naturbad in Riehen.

Im Schwarzwald eröffnen die Freibäder tendenziell etwas später. Das "Minara" in Bad Dürrheim strebt den 13. Mai als Eröffnungstermin an. Das Freibad "Badsch Nass" in Schramberg-Tennenbronn eröffnet voraussichtlich am 17. Mai, genauso wie das neu renovierte Parkschwimmbad in Donaueschingen.

Das "Solara" in Königsfeld will Mitte Mai eröffnen. Ähnlich vage halten auch andere Bäder im Schwarzwald-Baar-Kreis ihren Eröffnungstermin, wie beispielsweise die Bäder VS in Villingen-Schwenningen.

Das Freibad Rottweil plant die Öffnung seiner drei Außenbecken ab Mitte Mai.