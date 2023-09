Eröffnung der ersten Vino-PV-Anlage in Munzingen

Im Freiburger Stadtteil Munzingen geht die bundesweit erste über Weinreben verbaute Solaranlage ans Netz. Landesumweltministerin Walker kommt zur Eröffnung der Anlage am Tuniberg.

Vino-PV ist eine Photovoltaik-Anlage, die über den Weinreben gebaut wird, also eine besondere Form von Agro-Photovoltaik. Sie soll Energie erzeugen und gleichzeitig die Reben vor Extremwetterereignissen wie Hagel oder Starkregen schützen. Die Reben bekommen durch die Paneele außerdem weniger Sonne ab, wodurch sich der Erntezeitpunkt leicht nach hinten verschiebt. In Freiburg-Munzingen, Oberkirch und Riegel sind Vino-PV-Anlagen in unterschiedlichen Planungs- und Umsetzungsphasen, sie werden über das Erneuerbare Energien Gesetz gefördert. Die Umsetzung ist dennoch oft schwierig, da noch keine Standards für die Baugenehmigungen bestehen. Zur Eröffnung der Anlage am Tuniberg werden die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker , sowie Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Freiburg, des Staatlichen Weinbauinstituts und des Badischen Weinbauverbands erwartet.