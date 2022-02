Erneuter Diebstahl von Katalysatoren

In Offenburg (Ortenaukreis) wurden im Laufe der Woche erneut Katalysatoren gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurden sie aus Fahrzeugen eines Autohauses in Offenburg-Rammersweier heraus geflext. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Erst Anfang Oktober hatte die Polizei Offenburg fünf Objekte in Südbaden durchsucht und drei Tatverdächtige festgenommen. Sie sollen seit Anfang des Jahres mehrere Katalysatoren gestohlen haben. Ein Zusammenhang zwischen den bisherigen Fällen und denen aus dieser Woche werde geprüft. Katalysatoren enthalten kleinste Menge an Edelmetallen, deren Rohstoffpreise stark angestiegen sind.