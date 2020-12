Ein Feuer in der Halle eines IT-Unternehmens in Ettenheim in der Ortenau hat am Montagabend einen hohen Schaden verursacht.

Vor einer Woche hatte es auf dem Betriebsgelände der Firma schon einmal gebrannt. Kurz vor 20 Uhr wurde die Feuerwehr Ettenheim zu dem Brand im Ortsteil Altdorf gerufen. Es herrschten starke Rauchentwicklung und immense Hitze in der Betriebshalle. Große Teile des Inventars der Computerfirma wurden schwer beschädigt. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen bei rund einer halben Million Euro liegen. Die Ursache für das Feuer ist laut Polizei noch unklar. Ein Matratzengeschäft, das ebenfalls in der Halle untergebracht ist, wurde durch den Rauch ebenso stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Ware dort ist sehr wahrscheinlich unbrauchbar. Vor einer Woche hatte es bereits auf dem Betriebsgelände des gleichen Unternehmens gebrannt. Ein Palettenlager fing damals Feuer. Der Schaden: 150.000 Euro. Auch hier konnte die Ursache des Feuers noch nicht geklärt werden. Weder Feuerwehr noch Polizei können bislang einen Zusammenhang zwischen den Bränden erkennen.