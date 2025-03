per Mail teilen

Umzüge, Partys, Guggentreffen: In Südbaden geht es närrisch zu. Doch in großen Menschenmengen steigt die Gefahr, unbemerkt K.-o.-Tropfen ins Getränk gemischt zu bekommen. Innenminister Strobl warnt.

Gut gelaunte Närrinnen und Narren im Häs, Guggemusik und volle Tanzflächen: In der fünften Jahreszeit wird gefeiert, geschunkelt und gelacht. Kleiner Dämpfer: Dabei können auch Gefahren lauern, mahnt jetzt der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU). Im Südschwarzwald gab es zuletzt mehrere Fälle mit Verdacht auf K.-o.-Tropfen. Ein Verdacht hat sich nicht bestätigt.

Kreis Waldshut: Fastnachts-Party wegen K.-o.-Tropfen abgebrochen

Im Kreis Waldshut mussten innerhalb von nur einer Woche zwei Fastnachtsveranstaltungen wegen des Verdachts auf K.-o.-Tropfen frühzeitig beendet werden. Die Betroffenen fühlten sich benommen, ihnen war übel und sie hatten Gedächtnislücken. Nach dem Fastnachtsball in Murg-Niederhof (Kreis Waldshut) am Samstag vor einer Woche haben sich zwischenzeitlich 13 Personen, darunter zehn Frauen und drei Männer, als Geschädigte bei den Behörden gemeldet. Sie alle glauben, dass ihnen eine geschmacksneutrale Substanz ins Getränk gemischt wurde. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen übernommen.

Die Staatsanwaltschaft hatte am Aschermittwoch mitgeteilt, dass im Fall der Fastnachtsfeier in Murg (Kreis Waldshut) keine K.-o.-Tropfen nachgewiesen werden konnten. Noch in der Nacht wurden Blut- und Urinproben genommen. Insgesamt sechs Frauen hatten über Benommenheit geklagt.

Weiterer Verdachtsfall beim Narrentreffen

Nur ein Wochenende später, der gleiche Landkreis: Vor dem großen Narrentreffen der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte (VHN) in Wehr-Öflingen (Kreis Waldshut) wurde eine Abendveranstaltung abgebrochen. Zwei Frauen klagten über dieselben Beschwerden von Benommenheit und Schwindel. Eine von ihnen wurde vorsichtshalber in ein Krankenhaus gebracht.

Zum Narrentreffen in Öflingen (Kreis Waldshut) sind viele Fastnachtsgruppen angereist. Eine Falschmeldung über K.-o.-Tropfen machte bei diesem Umzug die Runde im Internet. SWR

Zum Schutze aller hat die Narrenzunft Öflingen die Veranstaltung frühzeitig abgebrochen. Solche Warnungen werden an der Fastnacht ernst genommen.

Michael Sutter, Vorsitzender der Narrenzunft Öflingen, bestätigt das Vorgehen. Gerade die Narrenzünfte und Kommunen würden sensibel mit dem Thema umgehen und schnell handeln. Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen prüft derzeit, ob jemand den beiden Frauen K.-o.-Tropfen ins Getränk mischte. Je nach Substanz lassen sich die Tropfen jedoch nur wenige Stunden bis einige Tage im Blut oder Urin nachweisen, was den Nachweis erschwert.

K.o.-Tropfen: Zahl der Fälle steigt K.-o.-Tropfen haben meist weder Geruch noch Geschmack, machen wehrlos und können schlimme Folgen haben. Trotz öffentlicher Aufmerksamkeit und Präventionsarbeit steigt die Zahl der Fälle. Die Polizei erfasste im Jahr 2023 171 Straftaten im Zusammenhang mit solchen Substanzen, im Vorjahr waren es noch 160, im Jahr 2021 lediglich 98 Fälle. Die Zahl der registrierten Opfer stieg im Jahr 2023 auf 162, davon waren 129 Frauen. Die Opferschutzorganisation "Weißer Ring" spricht jedoch von einer hohen Dunkelziffer an Opfern.

Plakate sollen für K.-o.-Tropfen sensibilisieren

Sowohl die Stadt Waldshut-Tiengen als auch Wehr setzen bei der Straßenfastnacht und während der Umzüge auf Plakate und Schutzräume. Man könne leider nicht verhindern, dass K.-o.-Tropfen im Umlauf seien, sagt Stephan Vatter von der Narro-Zunft Waldshut. Allerdings soll mit den Plakaten auf die Gefahren der geruchsneutralen Substanz aufmerksam gemacht werden.

Zusätzlich zu den Plakaten gebe es außerdem sogenannte Schutzräume, erklärt der Wehrer Bürgermeister Michael Thater (Freie Wähler). Diese seien bei größeren Fastnachtsveranstaltungen stets ausgeschildert und sollen die erste Anlaufstelle für Opfer von sexuellen Übergriffen, Alkoholmissbrauch oder auch bei Verdacht auf K.-o.-Tropfen sein.

Falschmeldungen über K.-o.-Tropfen in Smarties

Vergangenen Sonntag verbreitete sich im Netz und in Gruppenchats das Gerücht, jemand habe Smarties mit K.-o.-Tropfen getränkt und beim VHN-Narrentreffen in Wehr-Öflingen verteilt. Die Polizei hat dies inzwischen widerlegt. Es seien keinerlei Meldungen oder Strafanzeigen bei der örtlichen Polizei eingegangen.