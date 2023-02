Ermittlungen zum Verschwinden von Scarlett S. wurden eingestellt

per Mail teilen

Die Ermittler sehen keine neuen Ansätze, wie der Fall der jungen Frau aufgeklärt werden könnte. Insgesamt habe man 500 Hinweise ausgewertet, doch ohne Erfolg. Immer wieder wurde mit Suchtrupps, Hunden und Drohnen nach der Frau gesucht. Es gäbe keine Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen, so die Staatsanwaltschaft. Damit bleiben die Hintergründe ihres Verschwindens unklar. Die damals 26 Jahre alte Frau galt als geübte Wanderin. Ihre Spur verliert sich in Todtmoos, von wo aus sie die letzte Etappe des beliebten Fernwanderwegs nach Wehr gehen wollte. Doch dort kam sie nie an. Die letzten Bilder stammen von einer Überwachungskamera des örtlichen Supermarktes. Seither gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihr.