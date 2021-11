Toter Luchs - Ermittlungen eingestellt

per Mail teilen

Im Fall des Ende Mai in Menzenschwand im Landkreis Waldshut getöteten Luchses wird es kein Strafverfahren geben. Das hat die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen mitgeteilt. Die Ermittlungen wurden eingestellt, denn es konnte nicht herausgefunden werden, wer auf den Luchs geschossen haben könnte, so die Staatsanwaltschaft. Sie geht davon aus, dass der Luchs nach einem Streifschuss verblutet ist. Im Körper des toten Tieres waren Metallsplitter gefunden worden, die auf ein Bleiprojektil hinweisen. Das Tier wurde den Ermittlungen zufolge, auf einem Waldweg bei Menzenschwand abgelegt und dort einige Tage später von einem Spaziergänger gefunden. Der Luchs ist in Deutschland streng geschützt. Wer ein solches Tier tötet, muss mit hohen Strafen rechnen.