Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen eine Erzieherin in einem Kindergarten im Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Frau soll einige ihrer Schützlinge misshandelt haben.

Bei den Ermittlungen handle es sich um einen Anfangsverdacht, betonte ein Polizeisprecher beim zuständigen Polizeipräsidium Konstanz auf Nachfrage. Im Raum steht der Vorwurf, dass die Frau möglicherweise Kinder psychisch und körperlich misshandelt hat.

Medien: Eltern sollen sich bereits seit längerem beschwert haben

Lokale Medien hatten berichtet, dass es aus Elternkreisen angeblich schon länger Vorwürfe gegen die Mitarbeiterin des Kindergartens gegeben habe. Diese seien jedoch nicht ernst genommen worden. Inzwischen habe der Träger der Einrichtung in einen Brief an die Eltern versichert, dass den Vorwürfen auch intern nachgegangen werde. Bis zur Klärung der Vorwürfe gelte aber die Unschuldsvermutung.