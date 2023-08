Ermittlungen gegen ehemalige Assistenzärztin

Der Beschuldigten wird vorgeworfen, dass sie bei ihrer Bewerbung als Ärztin gefälschte Diplome vorgelegt hat. Es gäbe Zweifel an der beruflichen Qualifikation der Frau, so die Staatsanwaltschaft. Nähere Angaben machen die Ermittler zum Schutz der betreffenden Person derzeit nicht. Auch das Klinikum hat sich in dem Fall bislang nicht geäußert. Recherchen der Badische Zeitung zufolge, soll die Frau zweieinhalb Monate als Assistenzärztin im Klinikum Hochrhein gearbeitet haben. Aufgrund mangelhafter Leistungen sei sie freigestellt worden. Anhaltspunkte dafür, dass Patienten zu Schaden gekommen sind, gäbe es nicht, so die Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen dauern an.