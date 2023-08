Erfolgreicher Rettungseinsatz nach Reitausflug in Oppenau (Ortenaukreis)

Bei einem Rettungseinsatz von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Bergwacht sind am Samstagmorgen zwei Pferde von den Allerheiligen Wasserfällen im Ortenaukreis gerettet worden.

Die zwei Pferde konnten letztendlich ohne Betäubung von Einsatzkräften der Feuerwehr Stück für Stück eine rutschige Granittreppe hinuntergeführt werden. Das Technische Hilfswerk hatte die Treppe an den Allerheiligen Wasserfällen zusätzlich mit Holzbohlen gesichert, damit die Pferde nicht durch die Eisengeländer durchrutschen konnten. Auch die Bergwacht hatte die Einsatzkräfte zusätzlich gesichert. Laut Feuerwehr waren zwei Mädchen am Vortag über die Treppen zu den Wasserfällen geritten, über die rutschigen Stufen hinunter wollten die Pferde aber nicht mehr. Eine Rettung im Dunkeln wäre zu gefährlich für alle Beteiligten geworden. Pferde und Besitzer mussten die Nacht auf der Plattform an den oberen Wasserfällen verbringen, bevor sie am Morgen gerettet werden konnten.