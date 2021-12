Erfolgreiche Impfaktion für Kinder

Bei einer Impfaktion in Freiburg wurden am zweiten Weihnachtsfeiertag 530 Kinder zwischen sechs Monaten und 11 Jahren geimpft. Gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz hatte eine Ärztegemeinschaft aus dem Nordschwarzwald das Kinderimpfen organisiert. Den Kontakt zu den Ärzten hatte ein Freiburger Altstadtrat hergestellt. Laut Allgemeinmediziner Wolfgang von Meißner ist das Impfen von Kindern nach einer umfassenden Risikoanalyse sinnvoll. Vor allem bei Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren, die Vorerkrankungen haben. Bislang gab es in Freiburg nur wenige solcher Impfaktionen für Kinder unter 12 Jahren. Alle Termine, die online gebucht werden mussten, waren in kürzester Zeit vergeben. Auch am Impfstützpunkt auf der Neuen Messe in Freiburg soll es ab 27. Dezember wieder Kinderimpfungen geben.