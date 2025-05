Zu viel vegetarisches Schulessen? Verwaltungsgericht Freiburg weist Eilantrag ab

Im Raum Konstanz haben sich die Eltern einer Schülerin über zu viel vegetarisches Schulessen beschwert. Das Verwaltungsgericht Freiburg hat ihren Eilantrag nun abgewiesen.

Das Verwaltungsgericht Freiburg hat einen Eilantrag von Eltern einer Schülerin im Raum Konstanz zurückgewiesen. Die Eltern wollten erreichen, dass ihre Tochter an jedem Schultag ein Essen mit Fleisch oder Fisch angeboten bekommt. Aktuell ist das Essen an der Ganztagsschule an drei von vier Tagen ausschließlich vegetarisch oder vegan. Nur an einem Tag wird ein Gericht mit Fleisch oder Fisch angeboten.

Gericht verweist auf Gestaltungsspielraum der Schulen

In ihrem Eilantrag haben die Eltern auf eine drohende Mangelernährung ihrer Tochter hingewiesen. Das Verwaltungsgericht in Freiburg verneinte nun die Eilbedürftigkeit für eine Entscheidung. Begründung: Die Eltern könnten selbst für ein fleischhaltiges Essen ihrer Tochter sorgen. Für die Tochter bestehe keine Verpflichtung, am Schulessen teilzunehmen. Außerdem habe jede Schule ihren eigenen Gestaltungsspielraum, ob und welches Essen sie anbietet, heißt es vom Verwaltungsgericht.

Seit Beginn des Schuljahres 2024/25 gibt es an den weiterführenden Schulen der Stadt Konstanz das neue Essensangebot. Saisonal und nachhaltig soll das Mensaessen sein - und eben überwiegend vegetarisch.

Rein vegetarisches Schulessen in Freiburg

Der Beschluss des Verwaltungsgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Die Antragsteller haben zwei Wochen Zeit, um Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg einzulegen. Die Debatte um vegetarisches Schulessen hatte vor zwei Jahren auch in Freiburg hohe Wellen geschlagen: Dort wurde nach langen Diskussionen rein vegetarisches Essen an den Schulen eingeführt.