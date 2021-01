Heftiger Regen und Tauwetter bis in hohe Lagen lassen die Pegel der Schwarzwaldflüsse steigen. Im Südschwarzwald ist es in den vergangenen Stunden wegen starkem Regen zu mehreren Erdrutschen gekommen.

An der Dreisam in Freiburg sind vielerorts Uferwege bereits überflutet. Die Hochwasservorhersage hatte den Scheitel des Hochwassers für Freitag erwartet. Auch am Oberrhein und an der oberen Donau wurden die Hochwassermeldewerte überschritten. Die Rhein-Schifffahrt wird voraussichtlich in der Nacht von Freitag auf Samstag eingestellt.

Erdrutsch zwischen Hürrlingen und Riedern im Landkreis Waldshut SWR Katharina Seeburger

Gesperrte Straßen nach Erdrutschen im Südschwarzwald

Die Polizei hatte die Kreisstraße 6500 bei Ühlingen-Birkendorf (Kreis Waldshut) wegen Schutt und Geröll auf der Fahrbahn zwischenzeitlich gesperrt. Auch im Kreis Lörrach gab es kleinere Erdrutsche. Einige Landstraßen sind teilweise abgeriegelt worden. Etliche Bäche und Flüsse haben die Marken des zweijährigen Hochwassers erreicht: Die Hasel, die Kleine Wiese, die Brugga, Möhlin aber auch die wilde Gutach, die Kinzig oder die Elz.

Die Schlücht bei Gurtweil am Hochrhein führt Hochwasser SWR Katharina Seeburger

Meldemarke steuert auf Zehn-Jahres-Hochwasser zu

Die Dreisam hat die Hochwassermeldemarke erreicht. Die Wiese und auch der Rhein bei Hauenstein ebenfalls. Der Schwarzbach bei Riedern steuert auf die Zehn-Jahres-Hochwassermarke zu.