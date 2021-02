Nach einem Erdrutsch in Schopfheim (Kreis Lörrach) sind vier Häuser in einem Wohngebiet evakuiert worden. Tagelange Regenfälle hatten das Erdreich aufgeweicht.

Am Dienstagvormittag hatte sich ein knapp 100 Meter langer Hang in dem Wohngebiet abgesenkt. Direkt an der Kante von vier Häusern sind Teile des Rasens, der Terrasse und ganze Gebüsche weggerutscht. Erste Risse in der Erde waren laut eines Geoingenieurs vor Ort bereits am Wochenende sichtbar.

Terrassen und Rasenstücke haben sich in Schopfheim abgesenkt. SWR Feuerwehr Schopfheim

Hausbewohner in Sicherheit

Die Bewohner der Häuser mussten ihre Wohnungen am Dienstagmittag vorsorglich verlassen. Ein Haus ist momentan noch besonders gefährdet. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk haben die Abbruchstelle mit Planen abgedeckt, um sie vor Nässe zu schützen. Es wurden Messstellen aufgebaut, um zu prüfen, ob sich das Haus über Nacht bewegt oder nicht.