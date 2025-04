Erdbeerfans müssen nicht mehr lang auf regionale Früchte warten. In Oberkirch wurden bereits die ersten geerntet. Wann gibt es mehr? Und wie teuer sind Erdbeeren dieses Jahr?

Auf den ersten Beerenhöfen in Südbaden hat die Erdbeerernte begonnen. Das hat der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauern (VSSE) am Dienstag mitgeteilt. Auf auf einem Beerenhof in Oberkirch (Ortenaukreis) hat sogar der Verkauf von Erdbeeren schon offiziell begonnen. Der Hof baut auf insgesamt 13 Hektar Erdbeeren an.

Die Früchte schmeckten schon süß, sagen die Kunden und Kundinnen eines Erdbeerenstands in Offenburg im Gespräch mit dem SWR. Die Saison ist hier im Ortenaukreis wegen der milden Temperaturen schon eine Woche früher gestartet als üblich. Größere Mengen an Erdbeeren wird es dem Verband zufolge erst nach Ostern oder im Mai geben.

Was kosten regionale Erdbeeren dieses Jahr?

Für die 500-Gramm-Schale erwartet Simon Schumacher vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauern zum Saisonauftakt einen Preis wie im vergangenen Jahr. Vier bis fünf Euro wird die Schale wohl kosten. Gleichzeitig warnt er: "Wenn jetzt ein großer Hagel flächendeckend kommt oder noch mal ein richtig starker Frost, dann gehen die Mengen natürlich ganz stark zurück." Das würde sich dann auch negativ auf den Preis auswirken. Die kalten Nächte hätten jetzt schon auch zum Teil Spuren hinterlassen, so Schumacher weiter.

Einige Blüten sind erfroren.

Wie haben sich die Erntemengen verändert?

Sowohl die Zahl der Höfe als auch die Größe der Anbaufläche ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen, sagt Schumacher. Demnach gab es im Jahr 2021 noch gut 500 Betriebe in Baden-Württemberg. Im vergangenen Jahr waren es laut dem Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauern nur noch 357. Das ist ein Minus von rund 25 Prozent. Die Anbaufläche ging laut Verband in der gleichen Zeit von rund 3.050 Hektar auf etwa 2.400 Hektar zurück. Das sind rund 900 Fußballfelder an Anbaufläche weniger. Der überwiegende Anteil sei Freilandanbau. Deutlich weniger Erdbeeren würden geschützt unter Folientunneln und in Gewächshäusern angebaut.

Bis wann läuft die Saison?

Die Saison läuft in der Regel frühestens Mitte April an und endet im Oktober. Neben den früh und spät blühenden Sorten seien auch die immer blühenden Sorten im Kommen, so Schumacher. Er sieht hier bereits einen Trend. Immer mehr Landwirte würden die Erdbeeren nicht am Boden, sondern auf sogenannten Stellagen produzieren. Das seien brusthohe Rinnen, aus denen sich bequem ernten lasse, erklärt Schumacher. Diese Pflanzen würden bis in den Herbst hinein Früchte tragen. Die Hauptsaison laufe aber grundsätzlich von Mai bis Anfang Juli.