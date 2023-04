per Mail teilen

In Oberkirch (Ortenaukreis) ist die Erdbeersaison offiziell gestartet. Aufgrund der niedrigen Temperaturen gibt es derzeit aber noch nicht viele Früchte.

Die ersten Erdbeeren reifen in den Folientunneln und die Obstbauern erwarten endlich einmal eine gute Saison. Zwar dürfte es ein bisschen wärmer sein, aber die Böden sind in diesem Jahr gut durchfeuchtet. Das stimmt im Renchtal (Ortenaukreis) viele zuversichtlich.

Die baden-württembergische Erdbeerkönigin Tamara Sauter aus Bad Wurzach. SWR

Gute Erdbeerernte erwartet

Auch Ulrich Dahm, Geschäftsführer des Obstgroßmarkts Mittelbaden, ist optimistisch. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man von einer mindestens durchschnittlichen Ernte ausgehen. Und wenn das Wetter mitspiele, dann auch von einer sehr guten Qualität.

"Die Ertragsaussichten sind sehr gut!"

Erdbeere ist Gradmesser für Obstpreise

Die wenigen deutschen Erdbeeren, die jetzt auf dem Markt sind, kommen aus Tunneln. Die Plastikzelte schützen die Früchte vor Frost und Regen, außerdem muss weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Erste Freiland-Erdbeeren könnte es ab Mitte Mai geben.

In Baden-Württemberg werden Erdbeeren auf einer Fläche von über 2.000 Hektar angepflanzt. Der Ortenaukreis - und hier vor allem das Renchtal - ist einer der Schwerpunkte.

Im Obstbau der Region wird ein erheblicher Umsatzanteil mit Erdbeeren erwirtschaftet. Weil sie am Anfang der Saison stehen, sind sie außerdem ein Gradmesser, welche Preise zu erwarten sind.

Absatz gemeinsam mit Nordbaden

Der Obstgroßmarkt in Oberkirch will diese Saison 2.500 Tonnen Erdbeeren vermarkten. Er kooperiert dabei mit der Gemüse-Absatzgenossenschaft Nordbaden mit Sitz in Bruchsal.

Laut dem Chef des Obstgroßmarktes Mittelbaden, Dahm, besteht der Vorteil darin, dass man gegenüber dem Lebensmittel-Einzelhandel Mengen bündeln könne. Wenn größere Mengen geordert würden, gäbe es dafür nur einen Ansprechpartner.