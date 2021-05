Tiefrot, süß und aromatisch: Erdbeeren. Zum frühsommerlichem Wetter gehören einfach Erdbeeren. Doch das lässt bisher auf sich warten. Was heißt das für den heimischen Erdbeeranbau?

"Wenn man weiß wie Erdbeeren schmecken und jeden Tag isst, dann weiß man genau, welche man essen muss. So wie diese hier, wenn die so richtig schön voll-rot ist. Und die Kelchblätter nach unten stehen, also vom Geschmack her ist die wirklich bombe." Bei Erdbeeren kommt der Obstbauer Karl-Wendelin Spinner aus Oberkirch richtig ins Schwärmen. Den landwirtschaftlichen Betrieb hat er vor über 25 Jahren von seinen Eltern übernommen und sich mehr und mehr auf den Erdbeeranbau konzentriert.

"Was die Erdbeeren eigentlich nicht so liebt sind Temperaturen über 25 Grad, die Hitze, das merkt man dann gleich, das kommt die Pflanze in eine Stresssituation. Das ist so wie bei uns. Bei schwülem Wetter oder bei heißem Wetter Sport zu machen ist auch nicht so einfach wie wenn man bei normalen 20, 25 Grad joggen geht. Und so geht es der Erdbeerpflanze auch. Die liebt 20, 25 Grad und natürlich Sonne, Sonne, Sonne", berichtet der Oberkircher Obstbauer.

Da waren die vergangenen Wochen für die Erdbeere nicht ganz optimal. Denn laut dem deutschen Wetterdienst, war der April trotz vieler Sonnenstunden in Deutschland der kälteste seit 40 Jahren. Dass Karl-Wendelin Spinner trotzdem schon reife Erdbeeren hat, liegt an den sogenannten Folientunneln. Über elf Erdbeerfelder seiner insgesamt zehn Hektar Feld hat Karl-Wendelin Spinner Metallstangen gebogen und darüber eine Folie gezogen: "Eine Dämmung hat die Folie eigentlich so gut wie keine. Sie kann ein bisschen im Prinzip die Temperatur halten im Tunnel. Aber der größte Vorteil ist natürlich, wenn die Sonne rauskommt, dann haben sie draußen im Februar, März vielleicht zehn Grad und im Tunnel haben sie schon 25. Weil dann sind die Türen und die Seiten alle geschlossen und dann erwärmt sich das halt sehr schnell."

Bei einem Blick durch das überdachte Erdbeerfeld sind zu Hauf rote, reife Erdbeeren zu sehen. Zwischen drin auch noch weiße Früchte und sogar Blüten: "Die kühle Witterung hat einfach dazu geführt, dass der ganze Reifungsprozess und Entwicklungsprozess auch von den Erdbeerpflanzen verlangsamt worden ist. Das heißt es ist eigentlich eine relativ lange Ernteperiode gibt es dieses Jahr." Auf Spinners Freilandfeld gegenüber sieht es ganz anders aus. Zwischen den Reihen der Erdbeerpflanzen haben sich vom vielen Regen Pfützen gebildet. Die Erdbeeren sind noch weiß, nur einzelne Früchte haben schon einen leichten, roten Hauch. Hier rechnet Karl-Wendelin Spinner in circa zwei Wochen mit den ersten reifen Früchten – wenn es wärmer wird: "Müssen wir jetzt einfach warten, wie es sich weiterentwickelt. Als Landwirt muss man immer irgendwie zufrieden sein, was einem die Natur gibt. Man versucht zwar immer alles optimal zu machen, aber im Endeffekt, bestimmen tut das halt das Wetter. Und da können wir halt noch nichts dran machen."

Insgesamt ist Karl-Wendelin Spinner mit der bisherigen Erdbeersaison zufrieden. Er rechnet damit, dass er und seine Mitarbeitenden dieses Jahr zwischen 50 und 100 Tonnen Erdbeeren ernten – wenn kein Hagel und auch keine Hitzewelle kommen. Obstbauer Karl-Wendelin Spinner hofft weiter, auf sonnige, angenehm warme Tage.