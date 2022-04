Erdbeersaison startet in Südbaden

In Südbaden hat die Erdbeerernte begonnen, zum Beispiel im Renchtal (Ortenaukreis). Der späte Frost Anfang April hat allerdings einige Erdbeeren in ihrer ersten Blütephase erwischt. Wie viel Schaden der Frost hinterlassen hat, sei abhängig von der Lage der Erdbeeren, sagt Martin Ziegler vom Zieglerhof in Lautenbach (Audio). In Senklagen hat der Erdbeer-Bauer bis zu 20 Prozent weniger Ertrag. Verbraucher müssen in diesem Jahr etwas mehr Geld für Erdbeeren ausgeben. Unter anderem seien die Löhne der Erntehelfer gestiegen - um vier Prozent, so Ziegler. Außerdem seien neben den Energiekosten auch die Preise für Erdbeerschalen und Kartonagen nach oben geklettert.