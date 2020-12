Nach einer Serie von Erdbeben liegt im Elsass ein Geothermie-Projekt auf Eis. In Südbaden hält Energieversorger badenova weiter daran fest: es erfolgt in geringerer Tiefe.

Beim Geothermie-Projekt in Vendenheim haben die französischen Behörden die Notbremse gezogen. Das Geothermiekraftwerk wird abgeschaltet, da es für eine Serie von Erdbeben verantwortlich gemacht wird. Die waren bis nach Deutschland spürbar. In den betroffenen Gemeinden im Elsaß reagiert die Bevölkerung erleichtert auf die Abschaltung der Anlage.

Die Erdstöße hatten in einigen Gemeinden rund um Straßburg Schäden an zahlreichen Gebäuden verursacht. Betroffene Hausbesitzer will Geothermie Betreiber Fonroche jetzt aber schnell entschädigen. Unabhängig von den Problemen in Vendenheim sollen Geothermieprojekte zur Wärmegewinnung in Südbaden durch den Energieversorger Badenova aber weiter vorangetrieben werden.

Tiefe der Bohrung macht Unterschied

Klaus Preiser von der Badenova erklärt, warum sein Unternehmen an dem Projekt festhält: "Wir müssen bei weitem nicht so tief bohren. In Straßburg bohren sie 5.000 Meter tief. Wir werden etwa bei einer Tiefe von 2.000 Metern schon die Wärme finden, die wir brauchen. Wir brauchen auch nicht so hohe Temperaturen für unsere Wärmeversorgung, wie es in Straßburg angedacht ist."

Erdbeben ausgelöst durch Felsspaltung

Die Anlage in Vendenheim, die die Serie von Erdstößen ausgelöst hat, diente der Stromgewinnung. Technisch sei sie mit den Planungen in Südbaden aber nicht zu vergleichen, so Preiser, der das Projekt Wärmeplus von Badenova erklärt: "Das, was in Straßburg jetzt grade genehmigt worden ist oder gemacht worden ist, wäre in Baden-Württemberg überhaupt nicht genehmigungsfähig. Weil sie in den Fels bohren und damit den Fels cracken."

Positive Beispiele von Geothermie

Felsen in der Tiefe spalten ist in Südbaden also nicht erlaubt. Hier seien Geothermie Anlagen wie rund um München geplant. Dort laufen sie seit Jahren ohne Erdbeben. Anders als in Vendenheim.