Beim Landeserdbebendienst haben sich mehr als 3.000 Leute gemeldet, die das Erdbeben am frühen Donnerstagmorgen mitbekommen haben. Mit einer Stärke von 4,2 ist es zwar ein leichtes Beben, aber wohl das stärkste im Land seit 2009. Laut Landeserdbebendienst können leichte Schäden an Gebäuden in der Nähe des Epizentrums nicht ausgeschlossen werden. Davon ist der Polizei aber bislang nichts bekannt.