Entsetzen nach Tötungsdelikt in Schwenningen

In Villingen-Schwenningen ist am Donnerstagvormittag eine Frau tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Das zuständige Polizeipräsidium in Konstanz bestätigte dem SWR, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Offenbar wurde die Frau erschlagen – entsprechend groß ist das Entsetzen in Schwenningen.