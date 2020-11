per Mail teilen

Nach dem Eklat beim ersten Wahlgang hat die Gemeinde Fröhnd (Kreis Lörrach) Bürgermeisterin Steinebrunner endgültig den Laufpass gegeben. Neuer Rathauschef wird Michael Engesser.

Mit Michael Engesser wird ein Handwerker Bürgermeister von Fröhnd, der bisher politisch nicht aktiv war und seinen Hut erst nach dem ersten Wahlgang in den Ring geworfen hatte. Engesser erhielt bei der Wahl am Sonntag 233 Stimmen, das sind rund 69 Prozent der abgegebenen Stimmen. Amtsinhaberin Tanja Steinebrunner erhielt 86 Stimmen (25,5 Prozent). Auf den dritten Kandidaten Roland Matzker entfielen 9 Stimmen. In der rund 500 Einwohner zählenden Gemeinde Fröhnd gab es 397 Wahlberechtigte, 340 haben gewählt, drei Stimmen waren nach Mitteilung des Rathauses ungültig.

Steinebrunner war bereits im ersten Wahlgang am 8. November durchgefallen, obwohl sie da einzige Kandidatin war. Der Großteil der Wähler hatte einfach einen anderen Namen auf den Stimmzettel geschrieben. Offenbar hatte der Streit um die Gemeindehalle die Bürgermeisterin Sympathien gekostet. Eine Rolle gespielt haben dürften auch ihre Kandidatur bei der Bürgermeisterwahl in Feldberg und der ebenfalls erfolglose Versuch, sich als grüne Landtagskandidatin im Kreis Waldshut nominieren zu lassen.