In großer Zahl sind sie die Feinde von Weinreben: Engerlinge, die an Rebwurzeln knabbern. Um deren Population zu bestimmen, werden dieses Jahr am Kaiserstuhl 1.150 Löcher gegraben.

Noch bis Ende Juni ist Biologe Niklas Samuel für das Staatliche Weinbauinstitut Freiburg mit seinem Spaten unterwegs, um insgesamt 1.150 Löcher am Kaiserstuhl zu graben. In den Löchern sucht Samuel nach Engerlingen, den Larven von Mai- und Junikäfer. Besonders die Larven der Feldmaikäfer können mit ihrem ausgeprägten Mundapparat den Wurzeln von Weinreben oder Bäumen gefährlich werden.

2015 zuletzt Helikopterflüge mit Insektengift am Kaiserstuhl

Zuletzt waren 2015 Helikopter am Kaiserstuhl im Einsatz, um aus der Luft Insektengift gegen den Maikäfer und seine Nachkommen zu versprühen. Bei Tier- und Umweltschützern war die rund 100.000 Euro teure Aktion des Regierungspräsidiums Freiburg umstritten. Mit den Daten, die Biologe Niklas Samuel bei seinen Grabungen sammelt, will er einen guten Überblick über die Engerling- und Maikäferpopulation am Kaiserstuhl bekommen. Dies könne teure Hubschraubereinsätze verhindern, sagt er.

So läuft die Suche nach den Engerlingen

Die Punkte für die Probenlöcher hat Niklas Samuel auf einer Karte zufällig ausgewählt. In insgesamt 23 Gemarkungen am Kaiserstuhl finden die Grabungen statt. Stößt Samuel auf einen Engerling im Probenloch, trägt er das in seine Liste ein. Die Grabungspunkte ortet er per GPS. "Man denkt immer, man muss was finden. Aber eigentlich ist es ja gut, wenn man nichts findet", sagt Samuel.

Insgesamt 50 Probelöcher pro Tag werden von Niklas Samuel protokolliert. SWR Leon Löffler

"Aktuell besteht bei der Käferpopulation kein Schadpotential"

Auch wenn die Maikäfer in der Luft schon nicht mehr zu sehen sind und selbst bei den kleineren Junikäfern - im Boden sind die Käfer-Nachkommen weiter aktiv. Rund drei Jahre sind die sechsbeinigen, weißen Larven im Boden, bevor sie sich dann selbst als Mai- oder Junikäfer entpuppen und losfliegen. Durch die Bodenproben lasse sich die Käferpopulation auch für die kommenden Jahre gut prognostizieren: "An sich sind wir so gut, dass wir sagen können, dass für die kommenden zwei Jahre regional kein Schadpotential besteht", sagt Niklas Samuel. Aber gerade deshalb müsse man weiter durch die Grabungen Daten sammeln. An den Punkten, wo mehr Engerlinge gefunden wurden, müsse man im Jahr darauf nochmal genauer hinschauen.