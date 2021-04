per Mail teilen

Thies Stillahn ist Energiemanager im Wiesental. Seine Vision: kleine Stromgemeinschaften, die abseits der großen Konzerne die Selbstversorgung mit regenerativen Energien gewährleisten können.

Ausflug zu Windrädern auf dem Rohrenkopf

Sonne, Wind, Schnee – ein Bilderbuchtag im Südschwarzwald. Ideal für die Windräder auf dem Rohrenkopf. Und auch für einen Ausflug in die Natur. Thies Stillahn will seinen Kindern Anton und Mathilda die eindrucksvollen Windkraftriesen mal aus nächster Nähe zeigen. "Ich möchte sie schon gerne an das Thema heranführen", sagt der Energiepionier. "Ich will bei ihnen ein Umweltbewusstsein entwickeln, dass der Klimawandel real ist und dass man etwas dagegen tun kann. Das ist mir schon wirklich wichtig."

Kraft der Natur als Ansporn

Dass der Klimawandel real ist, hat Thies Stillahn mit eigenen Augen beobachtet. Seit seiner Jugend ist er fasziniert von der immensen Kraft der Natur. Wann immer es in der Gegend blitzt und donnert, zieht es ihn nach draußen. Dann geht er mit der Kamera auf Gewitterjagd, dokumentiert das Spektakel am Himmel. Mit all seiner Wucht und Schönheit.

"Wenn man das Wetter beobachtet, dann fällt einem einfach im Laufe der Zeit auf, dass sich Dinge derzeit verändern. Und das hat mich dann tatsächlich dazu geführt, mich dafür einzusetzen, dass man den Klimawandel irgendwie aufhalten kann. Und das ist dann für mich die Energiewende gewesen." Thies Stillahn, Energiepionier aus Hausen im Wiesental

Stromgemeinschaften als Idee zur Selbstversorgung

Wie wäre es, wenn sich Häuser mit Solaranlagen zu Stromgemeinschaften zusammenschlössen, um sich gegenseitig mit grünem Strom zu versorgen? Im Auftrag der Elektrizitätswerke Schönau arbeitet Thies Stillahn an genau dieser Idee. Stefan Marx ist einer von über 20 Hausbesitzern, die bei diesem Modellprojekt mitmachen. Die Mess- und Steuergeräte seiner Solaranlage sind über ein Netzwerk mit den anderen Haushalten verbunden.

Die Solar-Module auf seinem Dach versorgen ihn mit Strom. Wenn er davon mehr hat, als er braucht, gibt er ihn an die anderen Haushalte weiter. Das nenne sich "Energy Sharing", erklärt Thies Stillahn. "Und wir sind die Plattform, die all diese Leute zusammenbringt, und dafür sorgt, dass das energiewirtschaftlich korrekt funktioniert. Sonst müssen sich die Leute selber darum kümmern, selber Energieversorger werden, das will niemand."

"Ich begrüße es, wenn mehr auch, ich sag mal, Macht in der Hand des einzelnen Bürgers sich befindet, dass die auch dann eigenverantwortlich damit umgehen möchten, und wir haben große, große Herausforderungen im Bereich von Klimaschutz." Stefan Marx, Photovoltaik-Betreiber, Hausen im Wiesental

"Energy Sharing": kleiner Beitrag zur Energiewende

Auch wenn die Haushalte nicht wirklich, sondern nur virtuell miteinander verbunden sind: Erzeugung und Verbrauch des Ökostroms bleiben in einer Region und können so besser ausbalanciert werden. Denn Wind und Sonne gibt es ja nicht immer. Thies Stillahn hofft, die Energiewende mit seiner Arbeit zumindest einen kleinen Schritt nach vorn zu bringen. Die Liebe zur Natur und zu seiner Familie treiben ihn an.