Freiburger Energieversorger Badenova erhöht Preise

Keine schöne Bescherung: Der Energieversorger Badenova in Freiburg erhöht zum Jahresanfang 2022 die Gaspreise. Hintergrund ist laut Badenova der weltweite Handelspreis.

Gaspreise zum Jahresanfang erhöht picture alliance / dpa | Jens Büttner

Seit Jahresbeginn hätten sich die Großhandelspreise an den Börsen nahezu verdoppelt, informiert der regionale Energieversorger Badenova zum Jahresende seine Kundinnen und Kunden. Das hänge auch mit den tieferen Temperaturen im letzten Winter zusammen. Zusätzlich hielte der Aufwärtstrend bei den Entgelten für die Nutzung der Gasnetze auch 2022 an, heißt es. Und: Der 2021 eingeführte CO2-Preis steige ebenfalls. Das alles habe dazu geführt, dass Badenova die Energiepreise neu berechnen musste. Der Grundpreis für Erdgas steigt demnach ab dem 1. Januar 2022 um knapp 19 Euro im Jahr und der Preis pro Kilowattstunde um 0,62 Cent. Bei den Bestandskunden entspricht die Preiserhöhung einer Steigerung um rund zehn Prozent. Damit liegen die Erhöhungen des Gasversorgers mit Sitz in Freiburg nach dessen Angaben noch unter dem Branchendurchschnitt von rund 18 Prozent.

Viele Neukunden dazugekommen

Die Entwicklung der Großhandelspreise hat auch Auswirkungen auf den Kundenstamm von Badenova. Kleinere Gasanbieter, die wegen kleinerer Mengen zu schlechteren Konditionen einkaufen müssen, können laut Badenova teilweise ihre Kosten nicht mehr decken und gehen insolvent. Diese Kunden wechseln dann vorerst zum gesetzlich vorgegebenen Grundversorger, wie etwa zu Badenova. Deshalb muss Badenova aktuell 4.000 Neukunden versorgen, mit denen das Unternehmen zuvor nicht gerechnet hatte. Für diese Neukunden wurde jetzt ein neuer Tarif festgelegt, der seit Mitte Dezember gilt.